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張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映 香港導演關錦鵬親臨

記者劉梓祁／紐約即時報導
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張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

香港導演關錦鵬執導、張曼玉主演的經典電影「阮玲玉」(Center Stage)，將以35周年4K修復版重返紐約大銀幕，8月7日(周五)至13日(周四)在曼哈頓「電影沙龍」(Film Forum)上映；關錦鵬並將親臨開幕周末活動，與影迷見面。

電影沙龍表示，「阮玲玉」是香港新浪潮代表導演關錦鵬的重要作品，以被譽為「中國葛麗泰·嘉寶(Greta Garbo)」的上海默片名伶阮玲玉為主角，由張曼玉飾演這位傳奇女星。影片以非傳統傳記片手法，交織華麗年代劇、檔案影像，以及張曼玉對阮玲玉身影與遺產的紀錄式凝視，呈現一名銀幕巨星在名聲、愛情與輿論壓力之間走向悲劇的人生。

阮玲玉以細膩動人的表演成為1930年代中國影壇代表人物，但其私生活長期遭上海小報窺探與攻擊，人生逐漸與她銀幕上的悲情角色相互映照，最終於24歲自盡。電影透過關錦鵬冷靜而多層次的敘事，以及張曼玉內斂而強烈的演出，重構這位早逝女星的藝術生命與時代困境。

「阮玲玉」1991年底於台北金馬影展世界首映，並獲最佳攝影、最佳女主角及評審團特別獎；其後於柏林國際影展等多個國際影展放映，張曼玉並憑該片獲柏林影展最佳女演員銀熊獎。該片也被影評人視為關錦鵬生涯代表作之一，張曼玉則因本片進一步奠定其國際影壇地位。

除張曼玉外，影片演員還包括梁家輝、秦漢、劉嘉玲、吳啟華、葉童及李子雄等。影片為1991年香港作品，片長154分鐘，以粵語及國語發音，配英文字幕。

關錦鵬出生於香港，早年於香港無線電視開展影像工作，並與多位香港新浪潮導演共同成長。他的作品常關注性別、情感與身份認同議題，代表作包括「胭脂扣」(Rouge)、「人在紐約」(Full Moon in New York)、「阮玲玉」及「藍宇」(Lan Yu)等。其中「胭脂扣」曾獲1988年香港電影金像獎最佳電影及最佳導演，「藍宇」則為他贏得金馬獎最佳導演。

張曼玉則被視為亞洲影壇最具代表性的女演員之一。她早年因「警察故事」系列獲得關注，後在王家衛導演處女作「旺角卡門」(As Tears Go By)中展現表演潛力，並陸續主演「阿飛正傳」、「東邪西毒」、「花樣年華」及「2046」等作品。「阮玲玉」被視為她由香港影星走向國際影壇的重要轉折之一；其後她又憑2004年電影「清潔」(Clean)獲坎城影展最佳女演員，成為首位獲該獎的亞洲女演員。

查詢場次與購票可瀏覽Film Forum官網，https://filmforum.org/。

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

精華 FAQ

  • 這部經典香港電影將於8月7日到13日在曼哈頓的Film Forum上映，並以35周年4K修復版重返紐約大銀幕，讓觀眾重新欣賞其影像與歷史價值。

  • 關錦鵬是香港新浪潮代表導演之一，作品常觸及性別、情感與身份議題。《阮玲玉》以非傳統傳記手法呈現主角命運，被視為他生涯代表作之一。

  • 張曼玉憑《阮玲玉》奠定國際影壇地位，並在柏林影展獲最佳女演員銀熊獎。之後她持續以《花樣年華》《清潔》等片展現頂尖演技。

香港 張曼玉 曼哈頓

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