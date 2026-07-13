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紐約市首創「一鍵取消」新規 違者每筆最高罰525元

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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紐約市長曼達尼推出全美首創的「一鍵取消」(Click-to-Cancel)新規，...
紐約市長曼達尼推出全美首創的「一鍵取消」(Click-to-Cancel)新規，讓市民能夠更輕鬆地終止各類訂閱與會員資格。(美聯社)

在現代消費生活中，註冊一項會員訂閱往往只需幾秒鐘，而取消訂閱卻往往程序繁瑣。為了解決這一痛點，紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)宣布推出全美首創的「一鍵取消」(Click-to-Cancel)新規，讓市民能夠更輕鬆地終止各類訂閱與會員資格。

市府官員將企業故意設置的繁瑣退訂流程稱為「訂閱陷阱」(subscription traps)，即消費者能輕易在線上註冊服務，但在試圖取消時，卻必須面對混亂且耗時的步驟。

市長曼達尼強調，「如果你點擊一下就能加入，你就應該點擊一下就能取消」。根據即將上路的新規，凡是允許消費者透過網路線上註冊會員或服務的商家，未來也必須在網路上提供「同等簡單」的線上取消管道。

若商家未能遵守該項新規，將面臨每筆違規最低525元的罰款。規定將於今年10月1日起生效。

為了確保這項全美首創的「一鍵取消」法案能得到有效執行，曼達尼與市首席技術官兼科技與創新辦公室(OTI)局長吉洛布特(Lisa Gelobter)更宣布將首度推出名為「公益技術團隊」(Public Interest Technology Crew，簡稱PIT Crew)的全新科技倡議。

這項計畫將調派技術團隊直接進駐各市府部門，利用內部數位技術快速解決公共問題。而第一支團隊便將直接與市消費者和工人保護局(DCWP)對接，合力打造一個專屬的線上申訴門戶網站(Online Portal)，讓紐約市民在遭遇訂閱陷阱時，可透過該數位平台一鍵舉報。

據悉，該計畫預計將陸續部署五支技術團隊，除了第一支支援「一鍵取消」法案之外，另外三支將用於推動曼達尼的「可負擔性與卓越公共服務」政綱，最後一支則將協助「改進紐約市市長基金」(Mayor’s Fund to Advance New York City)。

精華 FAQ

  • 新規主要是要解決企業刻意設計的繁瑣退訂流程，也就是所謂的「訂閱陷阱」，讓消費者不再只能輕易加入、卻難以取消各類會員或服務。

  • 凡是提供線上註冊的商家，未來也必須提供同等簡單的線上取消管道，不能再用混亂或耗時步驟阻礙消費者退訂，否則就會受罰。

  • 規定將於今年10月1日起生效，若商家未遵守，每筆違規至少罰525元。市府也將成立PIT Crew，協助建置申訴門戶並強化執行。

紐約市 曼達尼

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