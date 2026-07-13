貓捉老鼠演不完 紐約市警再突擊堅尼路攤販 商家嘆：半小時就回流
12日(周日)，紐約市警(NYPD)對華埠堅尼路(Canal Street)長期存在的仿冒品攤販展開最新一輪突擊執法。不過，當地實體店面商家對警方突襲效力持懷疑態度，直言警方行動根本無法從根本上改變現狀，是一場永無止境的貓捉老鼠遊戲。
作為市警局整治「生活品質犯罪」(Quality-of-Life Crimes)行動的一環，大批警員於當日清空人行道上的攤位，並查扣大批涉嫌盜竊及仿冒的非法商品。部分盜竊貨品擺攤的地點，甚至距離被盜的原實體店家僅有幾步之遙。
據紐約郵報報導，行動中，警方將一箱箱來路不明的黑市商品陸續搬上等待的警用車輛運走。面對貨品被充公，許多非法擺攤者神色自若、顯得毫不在意，部分攤商則迅速逃離並在附近冷眼旁觀。而就在警方收隊僅僅30分鐘後，這些攤販就已全數返回原位，重新開張營業。
就在上月末，紐約市警就對堅尼路展開過一輪大規模執法行動，並稱當地居民與民意代表對該區生活品質變差的投訴爆炸性增長。而當地業者仍抱怨，攤販總在警察撤離後捲土重來，「他們有時甚至直接擋在我們店門口，叫他們移開還會跟我們起爭執」。
去年下旬，聯邦移民與海關執法局(ICE)曾兩次掃蕩堅尼路，當場逮捕至少10名非法街頭攤商。此後，不少攤販將據點移至獲架街(Walker St)等南側更為狹窄的路段，並在小路上安排掛有外州車牌的接應車輛，以便隨時藏匿貨品。
市交通局近來提出堅尼路(Canal Street)改造草案，原則為壓縮行車空間並為行人創造更多便利。不過，不少華人居民及社區人士指出，若僅拓寬人行道卻不加強執法，無異於「邀請」更多無證商販前來。
警方此次針對長期存在的仿冒品與疑似盜竊商品攤販執法，清空人行道攤位並查扣大量黑市貨品，部分攤位甚至緊貼原失竊店家附近。 商家認為攤販在警方離開後很快又回來，甚至常擋在店門口影響營業，顯示這類突擊只能短暫清場，無法從根本解決違規擺攤問題。 先前攤販已被逼到更狹窄路段，並安排外州車牌接應車輛以便藏貨；社區則擔心若只拓寬人行道、未同步強化執法，會吸引更多無證商販。
精華 FAQ
警方此次針對長期存在的仿冒品與疑似盜竊商品攤販執法，清空人行道攤位並查扣大量黑市貨品，部分攤位甚至緊貼原失竊店家附近。
商家認為攤販在警方離開後很快又回來，甚至常擋在店門口影響營業，顯示這類突擊只能短暫清場，無法從根本解決違規擺攤問題。
先前攤販已被逼到更狹窄路段，並安排外州車牌接應車輛以便藏貨；社區則擔心若只拓寬人行道、未同步強化執法，會吸引更多無證商販。
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