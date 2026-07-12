洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

根據紐約南區聯邦檢察官辦公室發布的新聞稿，紐約中文媒體「大紀元時報集團」(The Epoch times Association, Inc.)的前財務長關衛東(Weidong Guan)日前承認犯有一項共謀參與涉及犯罪所得的交易罪(Conspiring to engage in transactions involving criminal proceeds)。檢方同時強調，關衛東所涉之犯罪行為，與「大紀元時報」的新聞採編工作無關。

現年63歲的關衛東2024年6月被捕，遭控三項罪名，後一直處於保釋狀態。法庭文件顯示，他從2019年至2024年被捕前一直擔任「大紀元時報」的財務長，他被控在此期間利用公司資金，從一些加密平台上以七至八折的價格購買預付式禮品卡。檢方指，這些禮品卡都是犯罪所得的贓款，而關衛東團隊也明知這一點。

在獲得這些裝有贓款的禮品卡後，關衛東再將其包裝成捐款或訂閱費，洗白至公司正常的營業收入帳戶中。當金融機構因部分交易可疑而向其核實時，關衛東則提供虛假證詞誤導銀行，甚至要求公司員工提供偽造的捐款通知。

根據起訴書，「大紀元時報」集團總共透過這種方式獲利6700萬元，而2020年至2021年間，關衛東的私人帳戶從公司旗下的多個帳戶中收到共計1670萬元。

根據紐約南區聯邦法院的日程表，關衛東案7月7日開始進行陪審團遴選，但根據台灣「中央廣播電台」的報導，在遴選流程開始兩日後，關衛東突然當庭宣布認罪。檢方證實，關衛東在認罪協議中還同意被沒收非法所得6700萬元，並向受害者賠償損失6700萬元。

此外，同案被告黎文洪(音譯，Le Van Hung，或Hung Van Le、Van Hung Le)也已在今年6月29日認罪。目前，法庭尚未確定關衛東的量刑日期。