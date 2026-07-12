被辱稱「功夫」、「筷子」 華裔女員工控公司性騷及歧視

皇后區長島市一家承接市府相關工程的建築材料檢測及特別檢驗公司，近日遭兩名前女性員工提起聯邦訴訟。圖為涉案公司。(谷歌地圖)

紐約市

皇后區長島市 (Long Island City)一家承接市府相關工程的建築材料檢測及特別檢驗公司，近日遭兩名前女性員工提起聯邦訴訟。兩人指控，公司創辦人長期在工作場所發表帶有性暗示及種族歧視的言論，其中一名華裔 女員工更被辱稱為「Chinese b--ch」、「筷子」及「功夫」；兩人在拒絕與創辦人下班後共進私人晚餐後，隔日即遭解僱。

根據本周一向聯邦法院提交的訴狀，位於長島市的Twin Peaks Inc.及其73歲創辦人阿加吉安(Jerry Agajian)被列為被告。兩名前員工王玲(Ling Wang，音譯)及德拉拉(Karen Delara)表示，阿加吉安多年來持續對公司女性員工發表粗俗、帶有性意味及族裔歧視的言論，形成敵意工作環境，使她們感到羞辱，並影響正常工作。

華裔員工稱遭族裔羞辱

訴狀指出，王玲為華裔女性，阿加吉安經常以「Chinese b--ch」稱呼她，並使用「筷子」(chopsticks)及「功夫」(kung fu)等與華人刻板印象相關的稱呼。另一名具有多明尼加裔背景的原告德拉拉，則被稱為「Dominican b--ch」及「砍刀女孩」(machete girl)。

原告表示，這些稱呼並非偶發玩笑，而是在辦公室內反覆出現。訴狀稱，阿加吉安還經常向員工談論自己的性生活，描述他想與哪些女性發生性關係，並多次對兩名原告表達想與她們發生性行為的意圖。

根據原告代理律師樓Wigdor LLP公布的案件說明，阿加吉安除在辦公室當面發表性暗示言論外，還被控向女性員工傳送內容露骨的社群媒體影片。原告稱，相關行為持續多年，使粗俗及帶有冒犯性的言論在工作場所逐漸成為常態。

訴狀特別提到，今年2月，阿加吉安走到德拉拉的辦公桌前，低頭看向自己的下體，並詢問她是否曾「嘗過亞美尼亞香腸」(Armenian sausage)。原告認為，這句話明顯影射其生殖器，構成性騷 擾。

拒絕私人晚餐後遭解僱

兩名原告還表示，阿加吉安曾多次邀請她們在工作時間以外外出用餐。由於擔心拒絕後影響工作，她們過去曾勉強答應。訴狀稱，阿加吉安在部分聚餐期間大量飲酒，並出現情緒激動及言行失控的情況。

案件在3月31日進一步升級。根據訴狀，阿加吉安當日要求兩人與他共進下班後的私人晚餐，兩人拒絕後，被告知隔日不用再回公司。4月1日，兩人正式遭到解僱。

原告指控，阿加吉安其後還當著辦公室其他員工的面表示，她們被開除，就是因為拒絕與他外出吃飯。兩人認為，此舉屬於針對拒絕其私人邀請及反抗騷擾行為所作出的報復性解僱。

訴狀以性別歧視、原國籍歧視、敵意工作環境及報復等為由提出索償，並將阿加吉安與Twin Peaks公司共同列為被告。兩名原告要求獲得金額尚未確定的損害賠償，並要求恢復原有職位。

公司承接市府相關項目

Twin Peaks主要提供建築材料測試、實驗室測試及特別檢驗服務。根據2024年紐約市「City Record」刊登的採購公告，市府曾續約委託該公司提供「特別檢驗及實驗室測試」服務，顯示該公司涉及由公共資金支持的工程項目。

原告代理律師樓在聲明中表示，當一家受益於部分納稅人資金支持項目的企業被指控存在性騷擾時，相關情況尤其令人不安。律師方認為，參與公共工程及市府合約的企業，應接受更嚴格的職場行為及反歧視標準檢視。

截至目前，阿加吉安、Twin Peaks公司及相關律師均未就訴訟指控公開作出回應。上述內容目前仍屬原告在民事訴訟中提出的指控，尚未經法院裁定。