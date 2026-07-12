被辱稱「功夫」、「筷子」 華裔女員工控公司性騷及歧視
紐約市
皇后區長島市(Long Island City)一家承接市府相關工程的建築材料檢測及特別檢驗公司，近日遭兩名前女性員工提起聯邦訴訟。兩人指控，公司創辦人長期在工作場所發表帶有性暗示及種族歧視的言論，其中一名華裔女員工更被辱稱為「Chinese b--ch」、「筷子」及「功夫」；兩人在拒絕與創辦人下班後共進私人晚餐後，隔日即遭解僱。
根據本周一向聯邦法院提交的訴狀，位於長島市的Twin Peaks Inc.及其73歲創辦人阿加吉安(Jerry Agajian)被列為被告。兩名前員工王玲(Ling Wang，音譯)及德拉拉(Karen Delara)表示，阿加吉安多年來持續對公司女性員工發表粗俗、帶有性意味及族裔歧視的言論，形成敵意工作環境，使她們感到羞辱，並影響正常工作。
華裔員工稱遭族裔羞辱
訴狀指出，王玲為華裔女性，阿加吉安經常以「Chinese b--ch」稱呼她，並使用「筷子」(chopsticks)及「功夫」(kung fu)等與華人刻板印象相關的稱呼。另一名具有多明尼加裔背景的原告德拉拉，則被稱為「Dominican b--ch」及「砍刀女孩」(machete girl)。
原告表示，這些稱呼並非偶發玩笑，而是在辦公室內反覆出現。訴狀稱，阿加吉安還經常向員工談論自己的性生活，描述他想與哪些女性發生性關係，並多次對兩名原告表達想與她們發生性行為的意圖。
根據原告代理律師樓Wigdor LLP公布的案件說明，阿加吉安除在辦公室當面發表性暗示言論外，還被控向女性員工傳送內容露骨的社群媒體影片。原告稱，相關行為持續多年，使粗俗及帶有冒犯性的言論在工作場所逐漸成為常態。
訴狀特別提到，今年2月，阿加吉安走到德拉拉的辦公桌前，低頭看向自己的下體，並詢問她是否曾「嘗過亞美尼亞香腸」(Armenian sausage)。原告認為，這句話明顯影射其生殖器，構成性騷擾。
拒絕私人晚餐後遭解僱
兩名原告還表示，阿加吉安曾多次邀請她們在工作時間以外外出用餐。由於擔心拒絕後影響工作，她們過去曾勉強答應。訴狀稱，阿加吉安在部分聚餐期間大量飲酒，並出現情緒激動及言行失控的情況。
案件在3月31日進一步升級。根據訴狀，阿加吉安當日要求兩人與他共進下班後的私人晚餐，兩人拒絕後，被告知隔日不用再回公司。4月1日，兩人正式遭到解僱。
原告指控，阿加吉安其後還當著辦公室其他員工的面表示，她們被開除，就是因為拒絕與他外出吃飯。兩人認為，此舉屬於針對拒絕其私人邀請及反抗騷擾行為所作出的報復性解僱。
訴狀以性別歧視、原國籍歧視、敵意工作環境及報復等為由提出索償，並將阿加吉安與Twin Peaks公司共同列為被告。兩名原告要求獲得金額尚未確定的損害賠償，並要求恢復原有職位。
公司承接市府相關項目
Twin Peaks主要提供建築材料測試、實驗室測試及特別檢驗服務。根據2024年紐約市「City Record」刊登的採購公告，市府曾續約委託該公司提供「特別檢驗及實驗室測試」服務，顯示該公司涉及由公共資金支持的工程項目。
原告代理律師樓在聲明中表示，當一家受益於部分納稅人資金支持項目的企業被指控存在性騷擾時，相關情況尤其令人不安。律師方認為，參與公共工程及市府合約的企業，應接受更嚴格的職場行為及反歧視標準檢視。
截至目前，阿加吉安、Twin Peaks公司及相關律師均未就訴訟指控公開作出回應。上述內容目前仍屬原告在民事訴訟中提出的指控，尚未經法院裁定。
她們指控創辦人長期在職場發表性暗示與種族歧視言論，對女性員工言語騷擾，造成敵意工作環境，並在她們拒絕私人邀約後進行報復性解僱。 訴狀稱她被反覆叫作「Chinese b--ch」、「筷子」與「功夫」，這些稱呼都帶有明顯華人刻板印象與貶抑意味，屬於族裔羞辱與歧視。 因為被告公司承接市府相關檢測與特別檢驗工作，涉及公共資金支持的工程項目。原告律師認為，這類企業更應接受嚴格的反歧視與職場行為檢視。
精華 FAQ
她們指控創辦人長期在職場發表性暗示與種族歧視言論，對女性員工言語騷擾，造成敵意工作環境，並在她們拒絕私人邀約後進行報復性解僱。
訴狀稱她被反覆叫作「Chinese b--ch」、「筷子」與「功夫」，這些稱呼都帶有明顯華人刻板印象與貶抑意味，屬於族裔羞辱與歧視。
因為被告公司承接市府相關檢測與特別檢驗工作，涉及公共資金支持的工程項目。原告律師認為，這類企業更應接受嚴格的反歧視與職場行為檢視。
上一則
Lyft網約車平台 為紐約求職者提供免費乘車券
下一則