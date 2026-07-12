我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

球迷海外觀賽 英外交部委婉提醒：勿濫用急難救助

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

Lyft網約車平台 為紐約求職者提供免費乘車券

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網約車平台Lyft與紐約市就業與培訓聯盟合作，為求職者提供價值 5 萬美元的免費...
網約車平台Lyft與紐約市就業與培訓聯盟合作，為求職者提供價值 5 萬美元的免費乘車券，以解決面試與職訓的通勤阻礙。(記者范航瑜╱攝影)

網約車平台Lyft日前宣布與「紐約市就業與培訓聯盟」(NYCETC)攜手合作，啟動一項全新試辦計畫，專為前往參加面試、職業培訓、就業輔導或第一天上崗的紐約居民，提供免費搭車服務。如今適逢聯邦提高糧食券(SNAP)申請者的工作時數要求，故該計畫希望透過解決求職路上的通勤問題來緩解民眾壓力。

這項名為「就業機會乘車代碼試辦計畫」(Job Access Ride Code Pilot Program)的項目中，Lyft捐贈了價值5萬元的乘車點數，將透過NYCETC旗下超過220家職業發展組織的網絡進行發放。該網絡每年在全市五大區服務超過20萬名紐約人，對象涵蓋求職者、有意轉職者以及面臨就業障礙的群體。

符合資格的參與者無須直接向Lyft申請，而是可以從其目前參與的職訓或就業組織直接領取乘車代碼。

根據自3月1日起生效的聯邦糧食券新規，許多年齡在18至64歲之間、無受撫養親屬的健全成年人，每月必須完成至少80小時的工作、職業培訓或志工服務，才能繼續保有糧食補助福利。據相關合作機構估計，全市約有12萬3000名紐約人受到此新規影響，這使得穩定的交通成了確保就業機會、進而保住基本生活福利的關鍵紐帶。

NYCETC執行長莫里斯(Gregory J. Morris)在聲明中表示，在紐約居民獲得新工作機會的路上，交通是最頑固且最容易被忽視的隱形壁壘之一；「我們的成員組織每天都在努力為資源匱乏的紐約人對接工作和培訓機會，但往往前往面試的車程本身，就成了阻礙他們前行的絆腳石」。

Lyft資深公共政策經理戴維斯(Tavonia Davis)則指出，該試點計畫是基於該公司在全美其他地區支持的類似成功經驗。她強調，不論是為了獲得工作、參加培訓，還是為了滿足聯邦新規定以保住糧食福利，一趟及時的車程往往能決定一個人走向成功還是錯失良機。主辦方表示，若此計畫成效良好，未來將進一步擴大合作規模。

精華 FAQ

  • Lyft與NYCETC合作，提供免費乘車代碼給前往面試、職訓、就業輔導或第一天上班的紐約居民，目的是降低交通門檻，協助求職者順利接觸工作機會。

  • Lyft捐贈了價值5萬元的乘車點數，透過NYCETC旗下超過220家職業發展組織分發。符合資格者不必直接申請Lyft，而是由參與中的職訓或就業機構發放代碼。

  • 因為聯邦自3月1日起提高SNAP工作時數要求，18至64歲、無受撫養親屬的健全成年人每月需完成至少80小時工作或培訓，交通因此成為維持就業與福利的重要條件。

Lyft 糧食券 紐約市

上一則

紐約特殊高中錄取數據公布：亞裔增至56.5% 多校非裔僅個位數
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯邦預算削減 羅偉推Calfresh新策略協助金山居民

聯邦預算削減 羅偉推Calfresh新策略協助金山居民
紐約市暑期青年就業計畫啟動 逾10萬人將獲帶薪工作體驗機會

紐約市暑期青年就業計畫啟動 逾10萬人將獲帶薪工作體驗機會
實體卡易壞補發慢 紐約市7校將試點「數位學生OMNY卡」

實體卡易壞補發慢 紐約市7校將試點「數位學生OMNY卡」
薪資追不上通膨 紐約州近半家庭入不敷出、布朗士區最嚴重

薪資追不上通膨 紐約州近半家庭入不敷出、布朗士區最嚴重

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州近半數家庭入不敷出 華裔家庭淨資產中位數最高

2026-07-09 12:44
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

2026-07-10 13:59
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒，卻未採行動，還掩蓋真相。(記者許君達／攝影)

不沾鍋含「永久性毒物」 紐約州提告3M、杜邦等巨頭

2026-07-10 07:21

超人氣

更多 >
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動
遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身

遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身
撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅