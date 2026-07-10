新州販毒集團自中國走私逾噸芬太尼 兩成員判囚5年及逾12年

新州販毒集團自中國進口逾一噸芬太尼相，兩成員判囚5年及逾12年。(路透)

新澤西州 一個從中國進口芬太尼 類似物、再加工成假冒處方藥丸出售的販毒組織，兩名成員本周分別被判入獄151個月及60個月；聯邦檢察官辦公室表示，該組織合計進口逾一公噸芬太尼相關物質及其它毒品，並透過電匯及比特幣向中國支付數十萬元貨款。

新州 聯邦地區法院法官維金頓(Susan D. Wigenton)7日判處50歲的北海爾登(North Haledon)居民提格(Sean Tighe)入獄151個月；翌日再判處51歲、來自爾文頓(Irvington)的羅德里格斯(Juan Rodriguez)入獄60個月。兩人刑滿後均須接受五年監督釋放。

提格早前承認參與販運芬太尼類似物及洗錢。他供稱，2014年3月至2020年9月期間，與同夥合謀分銷超過九公斤呋喃芬太尼(furanyl fentanyl)、九公斤4-氟異丁酰芬太尼(4-fluoroisobutyryl fentanyl)，以及合成卡西酮、氯胺酮等毒品。2014年至2019年間，他也參與洗錢安排，包括從美國向中國供應方匯出至少五筆款項，用於購買受管制物質或其類似物。

根據他2024年認罪時提交法庭的資料，提格承認曾於2014年4月至6月間，負責向中國轉移至少1萬4000元。羅德里格斯則承認持有芬太尼類似物並意圖分銷。

檢方表示，該販毒組織約於2014年1月至2020年9月間運作。組織成員向中國供應方下單，大批毒品透過商業快遞及航空貨運運抵美國，再送往新州紐瓦克。當中，部分毒品以散裝形式轉售，另一些則被送至紐瓦克一處破舊拖車內，由同夥將粉末壓製成假冒處方藥丸，再直接出售給消費者或下游分銷商。

提格是負責銷售假藥丸的成員之一，羅德里格斯則是其下游客戶之一。檢方稱，該組織透過國際電匯及比特幣付款，向中國供應方支付數十萬元毒品貨款。

本案共有九人被起訴並定罪。目前已有五人被判刑，刑期合計685個月。其餘已判刑成員包括52歲的紐瓦克居民帕多瓦諾(Thomas Padovano)，被判234個月；53歲的北海爾登居民潘澤拉(William Panzera)，被判144個月；以及51歲的布盧姆菲爾德(Bloomfield)居民阿克申(Michael Action)，被判96個月。

另有四名共謀者已認罪、尚待判刑。