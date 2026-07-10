史島「死亡大道」再奪命 撿瓶罐76歲華翁遭撞亡

史泰登島海蘭大道8日清晨發生一起行人被撞致死車禍。圖為事發路口。(取自谷歌街景圖)

史泰登島 繁忙的海蘭大道(Hylan Boulevard)8日(周三)清晨發生一起行人被撞致死車禍，警方證實死者為居住在距離事故現場僅一條街的華裔 老翁。

警方表示，死者為住在伯勒斯利街(Presley Street)的76歲華翁朱俊雄(Jun Xiong Zhu，音譯)，事發當下正在海蘭大道附近撿拾瓶罐。當日清晨7時53分許，朱俊雄沿尼爾森大道(Nelson Avenue)由西向東行走，在斑馬線上穿越馬路時，遭一輛沿海蘭大道南向行駛的GMC休旅車撞上。

老翁遭撞後傷勢嚴重，救護人員將他送往位於Ocean Breeze的史島大學醫院北院區(Staten Island University Hospital North Campus)搶救，仍因傷重不治。肇事女司機當時留在現場配合調查，但截至昨日尚未遭逮捕或起訴。

住在附近的目擊者說，死者幾乎每天清晨都會出現在附近街頭，翻找垃圾桶或向住戶收集瓶罐換取零錢維生，是社區裡的熟面孔。

這起意外是海蘭大道今年第一起行人死亡車禍，但這條要道近年已因事故頻傳而聲名狼藉，被交通安全倡議人士稱為「死亡大道」(Boulevard of Death)，奪走的人命居全島之冠。

根據以紐約市警局車禍數據建立的網站「NYC Crash Mapper」統計，2021年至2025年間，史島共有25名行人死於車禍，其中5起發生在海蘭大道沿線，占全島同期行人死亡總數的兩成。

2024年底至2025年初短短數月間，史島已有7名行人喪命，其中3起就發生在海蘭大道的交叉路口。進入2026年以來，史島至少再添4起行人死亡事故，多集中於該島西岸與北岸。相較之下，史島今年迄今僅記錄一起兇殺案。