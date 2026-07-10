史島「死亡大道」再奪命 撿瓶罐76歲華翁遭撞亡
史泰登島繁忙的海蘭大道(Hylan Boulevard)8日(周三)清晨發生一起行人被撞致死車禍，警方證實死者為居住在距離事故現場僅一條街的華裔老翁。
警方表示，死者為住在伯勒斯利街(Presley Street)的76歲華翁朱俊雄(Jun Xiong Zhu，音譯)，事發當下正在海蘭大道附近撿拾瓶罐。當日清晨7時53分許，朱俊雄沿尼爾森大道(Nelson Avenue)由西向東行走，在斑馬線上穿越馬路時，遭一輛沿海蘭大道南向行駛的GMC休旅車撞上。
老翁遭撞後傷勢嚴重，救護人員將他送往位於Ocean Breeze的史島大學醫院北院區(Staten Island University Hospital North Campus)搶救，仍因傷重不治。肇事女司機當時留在現場配合調查，但截至昨日尚未遭逮捕或起訴。
住在附近的目擊者說，死者幾乎每天清晨都會出現在附近街頭，翻找垃圾桶或向住戶收集瓶罐換取零錢維生，是社區裡的熟面孔。
這起意外是海蘭大道今年第一起行人死亡車禍，但這條要道近年已因事故頻傳而聲名狼藉，被交通安全倡議人士稱為「死亡大道」(Boulevard of Death)，奪走的人命居全島之冠。
根據以紐約市警局車禍數據建立的網站「NYC Crash Mapper」統計，2021年至2025年間，史島共有25名行人死於車禍，其中5起發生在海蘭大道沿線，占全島同期行人死亡總數的兩成。
2024年底至2025年初短短數月間，史島已有7名行人喪命，其中3起就發生在海蘭大道的交叉路口。進入2026年以來，史島至少再添4起行人死亡事故，多集中於該島西岸與北岸。相較之下，史島今年迄今僅記錄一起兇殺案。
死者為住在事故現場附近伯勒斯利街的76歲華裔老翁朱俊雄，音譯為 Jun Xiong Zhu。警方指出，他平日常在附近撿拾瓶罐維生，是社區熟面孔。 車禍發生於8日清晨7時53分左右，地點在史泰登島海蘭大道與尼爾森大道附近。朱俊雄在斑馬線過馬路時，遭一輛沿海蘭大道南向行駛的GMC休旅車撞上。 因事故與行人死亡案件頻繁，海蘭大道被交通安全倡議人士稱為「死亡大道」。資料顯示，2021年至2025年間史島有25名行人喪命，其中5起發生在海蘭大道沿線。
精華 FAQ
死者為住在事故現場附近伯勒斯利街的76歲華裔老翁朱俊雄，音譯為 Jun Xiong Zhu。警方指出，他平日常在附近撿拾瓶罐維生，是社區熟面孔。
車禍發生於8日清晨7時53分左右，地點在史泰登島海蘭大道與尼爾森大道附近。朱俊雄在斑馬線過馬路時，遭一輛沿海蘭大道南向行駛的GMC休旅車撞上。
因事故與行人死亡案件頻繁，海蘭大道被交通安全倡議人士稱為「死亡大道」。資料顯示，2021年至2025年間史島有25名行人喪命，其中5起發生在海蘭大道沿線。
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