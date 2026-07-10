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耶魯生紐約地鐵性侵人母 曾投書批性騷訓練「無意義」

記者馬璿／紐約即時報導
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耶魯大學新生施泰因(Ari Shtein)上月底涉嫌在曼哈頓地鐵車廂內侵犯一名女...
耶魯大學新生施泰因(Ari Shtein)上月底涉嫌在曼哈頓地鐵車廂內侵犯一名女子。(市警局提供)

一名耶魯大學(Yale University)新生上月底涉嫌在曼哈頓地鐵車廂內，當著對方四名孩童的面性侵一名30歲女子，消息一出震驚校園與社群。這名學生事後被曝曾投書校刊，質疑校方的性騷擾防治訓練「毫無意義」，引發外界對其言行前後不一的關注。

現年18歲的施泰因(Ari Shtein)來自密西根州，去年8月入讀耶魯，預計2029年畢業。根據警方與檢方說法，案發於6月28日下午約3時，施泰因在一列北向R線列車接近雀兒喜(Chelsea)第28街站時，尾隨站在受害女子身後，伸手探入對方私處以兩指觸摸。目擊者包括受害女子隨行的四名7歲至11歲孩童。警方消息來源指出，施泰因在對方驚恐反應後曾說出「我的錯，沒想到妳會有這種反應」。

案發後施泰因一度逃離現場，直到本月8日清晨7時才向警方自首，並在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)出庭應訊，面臨一級性虐待、加重性虐待、強制觸摸及危害兒童福祉等多項罪名。儘管檢方要求以5000元保釋金或1萬元保釋債券收押，主審法官柯爾曼(Ilona Coleman)仍裁定將其無保釋放。施泰因在紐約無前科紀錄，案件將於8月26日再次開庭。

施泰因委任知名辯護律師喬德里(Priya Chaudhry)為其辯護。喬德里曾代理演員強納斯梅傑斯(Jonathan Majors)家暴案及真人秀明星珍・沙阿(Jen Shah)詐欺案等高知名度案件。她在聲明中為當事人喊冤，並反過來批評受害女子行為異常，強調案發車廂擁擠，依受害者所述經過在物理上「根本不可能發生」，呼籲當時在場目擊者與其律師事務所聯繫，並要求警方公布列車監視器畫面以還原真相。

不過，施泰因過去曾多次在校園刊物與個人部落格發表言論，質疑校方推動的性侵防治與旁觀者介入訓練。他今年10月在耶魯校園刊物「巴克利燈塔報」(Buckley Beacon)投書，質疑新生強制參加的性騷擾訓練課程「意義何在」。

事件曝光後，施泰因在校內的多項職務相繼遭到解除。「耶魯每日新聞」(Yale Daily News)總編輯證實，校刊已無限期停止施泰因的專欄作家職務，靜候司法程序結果。「巴克利燈塔報」也證實其編輯職位已從編輯名單中除名。施泰因今夏原在華府自由意志派智庫「理性雜誌」(Reason)實習，該刊主編亦證實他已不再是該刊實習生。耶魯大學校方目前尚未回應媒體置評請求。

精華 FAQ

  • 檢方指他在6月28日於曼哈頓R線地鐵上性侵30歲女子，現場還有4名孩童目擊，之後被控一級性虐待、加重性虐待、強制觸摸及危害兒童福祉等罪名。

  • 因為他過去曾在校刊與部落格批評耶魯的性侵防治、旁觀者介入與性騷擾訓練，還投書說相關課程「毫無意義」，如今涉案後被視為言行前後矛盾。

  • 他8日向警方自首後出庭，法官裁定無保釋放，案件將於8月26日再審；同時耶魯校刊、另一校內媒體及原實習機構都已解除或終止其職務。

耶魯 曼哈頓 耶魯大學

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