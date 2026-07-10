紐約鼠患夏又至 滅鼠專家：斷糧是關鍵

專家指出，夏季向來是老鼠活動最猖獗的季節。(美聯社)

隨著夏季來臨，紐約市 的鼠患問題恐將捲土重來。專家指出，儘管市府近年推動一系列防鼠措施，鼠患通報數字也較疫情 高峰期下降，但受氣候轉暖、食物來源充足及戶外活動增加等因素影響，夏季向來是老鼠活動最猖獗的季節。專家也建議，由於老鼠的適應力極強，且咬斷電線也可能引發火警，民眾應以透過清除食物痕跡為方向，讓老鼠難以取得維生來源。

市府311熱線資料顯示，截至6月28日，今年全市共接獲7960件老鼠出沒通報，較去年同期的1萬492件下降逾24%。滅蟲公司「標準害蟲管理」(Standard Pest Management)總裁布倫(Gil Bloom)表示，今年鼠患情況雖優於2023年，但仍不及2017、2019年水準；他並指出，各行政區表現不一，2023至2024年間，曼哈頓、布碌崙 (布魯克林)及史泰登島通報數下滑，皇后區與布朗士卻不減反增，其中牙買加山(Jamaica Hills)通報量暴增119%。不過他也提醒，311通報數字未必反映真實鼠患規模，也可能因為計算方式導致重複。

從業25年的滅鼠專家烏羅亞(Favio Ulloa)接受「紐約郵報」採訪表示，老鼠會利用牆面與管線間的細微縫隙鑽入建物內部，「如果只用石膏板封住開口，老鼠會像啃紙一樣把它咬穿，必須用金屬網加以封堵。」他指出，老鼠的適應與破壞能力遠超一般想像，他曾處理一起布碌崙的案例，老鼠竟從建物下水道游上樓層，一路啃穿多層樓板。

烏羅亞說，老鼠會學習避開致命餌料，滅鼠業者須不斷更換餌料種類與位置。研究也發現，紐約老鼠已對部分滅鼠劑產生抗藥性，讓防治工作面臨新挑戰。此外，專家提醒，老鼠不只是逾35種疾病的傳播媒介，也可能因啃咬電線引發居家火警。

為此，市府近年強化垃圾容器化管理，包括設置防鼠「帝國垃圾箱」（Empire Bin），規定垃圾須裝入固定容器。市清潔局官員葛拉尼亞尼(Vincent Gragnani)表示，此舉是近期鼠患通報下降的主因。

布倫建議民眾留意鼠糞及老鼠反覆鑽過同一開口留下的油亮棕色摩擦痕跡，一旦發現老鼠蹤跡，應立即追查並清除食物來源。烏羅亞則指出，寵物飼料長時間置於戶外也是常見疏失。儘管防治工作持續精進，專家坦言，老鼠恐怕永遠是紐約揮之不去的「室友」。「齧齒動物依然屹立不搖，牠們不會消失，」布倫表示。