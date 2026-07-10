紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

賓州 州警近日在克林頓郡(Clinton County)一間按摩店展開風化調查，逮捕一名來自紐約法拉盛 的49歲華人女子。當局表示，該案調查仍在進行中，警方未來數周還將逮捕多名涉嫌在店內購買性服務的男性嫖客。

克林頓郡地方檢察官辦公室通過犯罪資訊平台Crimewatch發布消息稱，賓州州警F隊風化與緝毒組(Troop F Vice-Narcotics Unit)經過數周監視與線索調查後，於7日逮捕49歲女子王金薇(Jinwei Wang，音譯)。王女最後已知住址為紐約市法拉盛。

涉案場所為位於克林頓郡禿鷹鎮(Bald Eagle Township)上的Relaxa Spa。檢方表示，州警在調查期間監視該店，並訪談多名相關人士，調查結果指向店內涉嫌從事賣淫活動。警方稱，王女涉嫌在該場所促成賣淫，並涉及企圖賣淫行為。

王女被捕後，被控重罪級別的促成賣淫(promoting prostitution)及企圖賣淫(attempted prostitution)。警方表示，她已被送往當地懲教所羈押，法庭將保釋金定為5萬元。除刑事案件外，聯邦移民及海關執法局(ICE )也對王女發出移民拘押令，因此她即使繳納保釋金，仍可能因移民拘押令而繼續被羈押，等待聯邦移民部門處理。

檢方指出，針對Relaxa Spa、店內員工及相關人員的調查尚未結束。尤其值得注意的是，賓州警方在本案中表示，未來數周將逮捕多名涉嫌在Relaxa Spa內購買性服務的男性顧客。

這一做法與長島近期引發爭議的按摩院掃黃執法形成對比。外媒調查指出，自2021年以來，納蘇郡與蘇福克郡警方在非法按摩院案件中逮捕近400名女性工作者，但幾乎未追究購買性服務的男性顧客責任，引發反人口販運專家與倡議人士批評，認為執法只針對「供給端」，卻忽略支撐地下性交易的「需求端」。

當局表示，Relaxa Spa案仍在調查中，後續不排除有更多人被捕。警方也呼籲，若民眾掌握與該按摩店或類似場所相關的線索，可向當地執法部門提供資訊。