我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5家賣場烤雞比一比 優勝者讓人意想不到

10月1日起 這類移民恐失白卡補助…今日5件事

紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

記者高雲兒／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢...
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

賓州州警近日在克林頓郡(Clinton County)一間按摩店展開風化調查，逮捕一名來自紐約法拉盛的49歲華人女子。當局表示，該案調查仍在進行中，警方未來數周還將逮捕多名涉嫌在店內購買性服務的男性嫖客。

克林頓郡地方檢察官辦公室通過犯罪資訊平台Crimewatch發布消息稱，賓州州警F隊風化與緝毒組(Troop F Vice-Narcotics Unit)經過數周監視與線索調查後，於7日逮捕49歲女子王金薇(Jinwei Wang，音譯)。王女最後已知住址為紐約市法拉盛。

涉案場所為位於克林頓郡禿鷹鎮(Bald Eagle Township)上的Relaxa Spa。檢方表示，州警在調查期間監視該店，並訪談多名相關人士，調查結果指向店內涉嫌從事賣淫活動。警方稱，王女涉嫌在該場所促成賣淫，並涉及企圖賣淫行為。

王女被捕後，被控重罪級別的促成賣淫(promoting prostitution)及企圖賣淫(attempted prostitution)。警方表示，她已被送往當地懲教所羈押，法庭將保釋金定為5萬元。除刑事案件外，聯邦移民及海關執法局(ICE)也對王女發出移民拘押令，因此她即使繳納保釋金，仍可能因移民拘押令而繼續被羈押，等待聯邦移民部門處理。

檢方指出，針對Relaxa Spa、店內員工及相關人員的調查尚未結束。尤其值得注意的是，賓州警方在本案中表示，未來數周將逮捕多名涉嫌在Relaxa Spa內購買性服務的男性顧客。

這一做法與長島近期引發爭議的按摩院掃黃執法形成對比。外媒調查指出，自2021年以來，納蘇郡與蘇福克郡警方在非法按摩院案件中逮捕近400名女性工作者，但幾乎未追究購買性服務的男性顧客責任，引發反人口販運專家與倡議人士批評，認為執法只針對「供給端」，卻忽略支撐地下性交易的「需求端」。

當局表示，Relaxa Spa案仍在調查中，後續不排除有更多人被捕。警方也呼籲，若民眾掌握與該按摩店或類似場所相關的線索，可向當地執法部門提供資訊。

精華 FAQ

  • 警方逮捕了來自紐約法拉盛的49歲華人女子王金薇。當局指她在禿鷹鎮的Relaxa Spa內涉嫌促成賣淫，並涉及企圖賣淫行為，因此將她拘押並移送後續司法程序。

  • 她被控重罪級別的促成賣淫和企圖賣淫，法庭將保釋金定為5萬元。除刑事案件外，ICE也對她發出移民拘押令，因此即使交保，仍可能繼續被聯邦移民部門羈押。

  • 檢方表示，針對該按摩店、員工及相關人士的調查仍未結束，未來數周將逮捕多名涉嫌在店內購買性服務的男性顧客。當局也呼籲知情民眾提供線索，協助擴大偵辦。

ICE 法拉盛 賓州

上一則

紐約長島掃黃五年拘近400女工 嫖客卻零追責 惹議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約長島掃黃五年拘近400女工 嫖客卻零追責 惹議

紐約長島掃黃五年拘近400女工 嫖客卻零追責 惹議

長島非法按摩足療店執法升溫 納蘇郡再逮8人多名華人涉案

長島非法按摩足療店執法升溫 納蘇郡再逮8人多名華人涉案
紐約4按摩店涉賣淫洗錢 10華人被控 非法收益逾100萬元

紐約4按摩店涉賣淫洗錢 10華人被控 非法收益逾100萬元
自2021起犯行 紐約布碌崙警員涉性侵兒童遭捕

自2021起犯行 紐約布碌崙警員涉性侵兒童遭捕

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」
緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球
看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順

看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順