紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男
賓州州警近日在克林頓郡(Clinton County)一間按摩店展開風化調查，逮捕一名來自紐約法拉盛的49歲華人女子。當局表示，該案調查仍在進行中，警方未來數周還將逮捕多名涉嫌在店內購買性服務的男性嫖客。
克林頓郡地方檢察官辦公室通過犯罪資訊平台Crimewatch發布消息稱，賓州州警F隊風化與緝毒組(Troop F Vice-Narcotics Unit)經過數周監視與線索調查後，於7日逮捕49歲女子王金薇(Jinwei Wang，音譯)。王女最後已知住址為紐約市法拉盛。
涉案場所為位於克林頓郡禿鷹鎮(Bald Eagle Township)上的Relaxa Spa。檢方表示，州警在調查期間監視該店，並訪談多名相關人士，調查結果指向店內涉嫌從事賣淫活動。警方稱，王女涉嫌在該場所促成賣淫，並涉及企圖賣淫行為。
王女被捕後，被控重罪級別的促成賣淫(promoting prostitution)及企圖賣淫(attempted prostitution)。警方表示，她已被送往當地懲教所羈押，法庭將保釋金定為5萬元。除刑事案件外，聯邦移民及海關執法局(ICE)也對王女發出移民拘押令，因此她即使繳納保釋金，仍可能因移民拘押令而繼續被羈押，等待聯邦移民部門處理。
檢方指出，針對Relaxa Spa、店內員工及相關人員的調查尚未結束。尤其值得注意的是，賓州警方在本案中表示，未來數周將逮捕多名涉嫌在Relaxa Spa內購買性服務的男性顧客。
這一做法與長島近期引發爭議的按摩院掃黃執法形成對比。外媒調查指出，自2021年以來，納蘇郡與蘇福克郡警方在非法按摩院案件中逮捕近400名女性工作者，但幾乎未追究購買性服務的男性顧客責任，引發反人口販運專家與倡議人士批評，認為執法只針對「供給端」，卻忽略支撐地下性交易的「需求端」。
當局表示，Relaxa Spa案仍在調查中，後續不排除有更多人被捕。警方也呼籲，若民眾掌握與該按摩店或類似場所相關的線索，可向當地執法部門提供資訊。
警方逮捕了來自紐約法拉盛的49歲華人女子王金薇。當局指她在禿鷹鎮的Relaxa Spa內涉嫌促成賣淫，並涉及企圖賣淫行為，因此將她拘押並移送後續司法程序。 她被控重罪級別的促成賣淫和企圖賣淫，法庭將保釋金定為5萬元。除刑事案件外，ICE也對她發出移民拘押令，因此即使交保，仍可能繼續被聯邦移民部門羈押。 檢方表示，針對該按摩店、員工及相關人士的調查仍未結束，未來數周將逮捕多名涉嫌在店內購買性服務的男性顧客。當局也呼籲知情民眾提供線索，協助擴大偵辦。
精華 FAQ
警方逮捕了來自紐約法拉盛的49歲華人女子王金薇。當局指她在禿鷹鎮的Relaxa Spa內涉嫌促成賣淫，並涉及企圖賣淫行為，因此將她拘押並移送後續司法程序。
她被控重罪級別的促成賣淫和企圖賣淫，法庭將保釋金定為5萬元。除刑事案件外，ICE也對她發出移民拘押令，因此即使交保，仍可能繼續被聯邦移民部門羈押。
檢方表示，針對該按摩店、員工及相關人士的調查仍未結束，未來數周將逮捕多名涉嫌在店內購買性服務的男性顧客。當局也呼籲知情民眾提供線索，協助擴大偵辦。
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