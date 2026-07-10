我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5家賣場烤雞比一比 優勝者讓人意想不到

10月1日起 這類移民恐失白卡補助…今日5件事

「夏日街道」重返紐約 除曼哈頓以外4區時段延後至傍晚

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「夏日街道」(Summer Streets)計畫今年將重返紐約五大區，逾20哩街...
「夏日街道」(Summer Streets)計畫今年將重返紐約五大區，逾20哩街道路段開放給行人與騎行者使用。(市交通局提供)

市交通局(NYC Department of Transportation)局長弗林(Mike Flynn)10日宣布，「夏日街道」(Summer Streets)計畫今年將重返紐約五大區，逾20哩街道路段開放給行人與騎行者使用。曼哈頓場次維持上午7時至下午3時，其餘四區則依居民意見調整為上午9時至下午5時，讓更多市民能在較晚時段參與活動。

市府統計，去年「夏日街道」五區活動吸引逾50萬人次參與步行、跑步、騎車及各類活動。今年計畫將於7、8月間分五個周六舉行，市交通局藝術部門(NYC DOT Art)也將在各場次展示裝置藝術。

今年的「夏日街道」活動將首先於7月25日在皇后區與史泰登島登場。皇后區路線沿弗農大道(Vernon Boulevard)，從44大道至30大道，串連長島市與阿斯托里亞(Astoria)沿岸地區。8月1日、8日及15日三個周六，「夏日街道」將來到曼哈頓，路線由布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)一路延伸至百老匯與戴克曼街(Dyckman Street)交界。

8月22日場次涵蓋布碌崙與布朗士。布碌崙路線沿東方大道(Eastern Parkway)，從大軍廣場(Grand Army Plaza)至布法羅大道(Buffalo Avenue)，與勞動節加勒比日大遊行路線相同，串連展望高地與布朗斯維爾(Brownsville)。

市交通局今年還與紐約路跑者協會(NYRR)合作，擴大「起跑線系列」(Start Line Series)免費跑步及健走活動，7月25日將在皇后區登場，8月1日與8月22日則首度分別在曼哈頓及布朗士舉辦，報名即日起起在NYRR官網開放。同時與往年一樣，活動當日參加者可使用優惠碼租借Citi Bike單車，7月25日場次可輸入代碼SUMMER2WHEEL，於Lyft或Citi Bike應用程式內享每趟最高10元折扣。

市交通局藝術部門今年將展出兩件裝置藝術。曼哈頓場次由藝術家Elsa Ponce創作的遮陽裝置「The Bower」，讓大小朋友能利用光影在地麵粉筆塗鴉；科恩(Josh Cohen)的動態雕塑「Big Spinning Wheels」則將在皇后區、布碌崙、布朗士及史泰登島展出，旋轉造型創造迷幻視覺效果。此外，插畫家洛博斯(Amanda Lobos)與帕克(Grace Park)設計的四款「NYC Art Stop」字母裝置也將在各場次展示，所有藝術家均透過公開徵件方式選出。

精華 FAQ

  • 曼哈頓場次維持上午7時至下午3時，其餘布碌崙、布朗士、皇后區與史泰登島則改為上午9時至下午5時，方便更多居民在較晚時段參與。

  • 首場將於7月25日在皇后區與史泰登島登場，皇后區路線沿Vernon Boulevard行經44大道至30大道；8月起曼哈頓、布碌崙與布朗士也會陸續舉行。

  • 市交通局與NYRR合作推出免費跑步及健走的Start Line Series，另有Citi Bike折扣碼可用，並在各場次展出由公開徵件選出的裝置藝術。

曼哈頓 布碌崙 長島市

上一則

中城危樓結構趨穩 辦公樓改住宅融資前景受關注

下一則

紐約長島掃黃五年拘近400女工 嫖客卻零追責 惹議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市50「公車優先走廊」啟動 首波5條先行

紐約市50「公車優先走廊」啟動 首波5條先行
麥迪遜與萊辛頓大道公車道完工 望減通勤時間

麥迪遜與萊辛頓大道公車道完工 望減通勤時間
曼哈頓18條街 冠名NBA尼克隊奪冠英雄

曼哈頓18條街 冠名NBA尼克隊奪冠英雄
國慶日紐約軍艦巡遊 史島渡輪將兩階段停駛

國慶日紐約軍艦巡遊 史島渡輪將兩階段停駛

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」
緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球
看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順

看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順