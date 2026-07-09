紐約身障男子提告30多家商家 要求改善無障礙設施
一名居住在羅斯福島(Roosevelt Island)護理機構、使用輪椅的男子，十多年來已在布碌崙聯邦法院提出約36起訴訟，控告皇后區及曼哈頓多家餐館、咖啡店及理髮店違反「美國身心障礙者法」(Americans with Disabilities Act，ADA)，要求業者改善無障礙設施並支付賠償，引發部分小商家反彈，認為對方從未實際到店消費，卻藉由訴訟迫使業者花錢和解。
據紐約郵報(New York Post)報導，法院文件指出原告沙爾托自2012年起，陸續在紐約東區聯邦法院提起訴訟，指控多家商家入口、坡道、桌椅配置或其他設施不符合ADA及紐約州、紐約市人權法規定，導致他無法平等使用店內服務。
他最近提告的對象包括阿斯托利亞(Astoria)一間中餐館。訴狀稱，該餐館以春捲及左宗棠雞聞名，而他是一名「熱愛中式雞肉料理的美食愛好者」，卻因店面缺乏無障礙設施而無法進入用餐，因此要求法院命令業者改善設施，並支付未公開金額的賠償。
除中餐館外，沙爾托近年也曾控告披薩店、咖啡館、酒吧及理髮店等商家，其中不少位於阿斯托利亞及長島市。部分案件已和解，但和解金額大多未公開。
不過，多名遭提告的商家表示不滿。一名阿斯托利亞商家負責人表示，不記得原告曾到店內消費，也未曾試圖進入店內。另一家已歇業的前業主則表示，餐廳原本已備有符合規定的可移動式無障礙坡道，也曾服務過使用輪椅的顧客，但原告認為仍不足以符合要求，最終雙方仍須透過訴訟解決。他批評說，許多小商家因無力負擔漫長的法律程序，即使認為自己沒有違法，也只能選擇和解。
代表沙爾托的律師則表示，美國通過ADA已逾30年，但許多身障人士至今仍無法自由進入住家附近的商店及餐館，反映平等使用公共場所的權利仍未完全落實。他表示，相關訴訟目的在於促使業者改善無障礙設施，而非針對特定商家。
「美國身心障礙者法」要求對外營業的商家在合理可行範圍內提供無障礙設施，包括輪椅可通行的出入口、坡道及足夠的通行空間等。
他多年來在紐約聯邦法院控告約36起案件，對象多為皇后區與曼哈頓的餐館、咖啡店、酒吧與理髮店，主張店面出入口、坡道與空間配置不符無障礙規定。 部分商家表示，原告從未實際到店消費或嘗試進入，卻透過訴訟要求和解金，讓小商家為了避免漫長訴訟成本，只能在未必認同違規的情況下選擇和解。 律師表示，ADA雖已實施30多年，但許多身障者仍難以自由進出住家附近商店，因此訴訟是為促使業者改善無障礙設施，讓公共場所的平等使用權真正落實。
精華 FAQ
他多年來在紐約聯邦法院控告約36起案件，對象多為皇后區與曼哈頓的餐館、咖啡店、酒吧與理髮店，主張店面出入口、坡道與空間配置不符無障礙規定。
部分商家表示，原告從未實際到店消費或嘗試進入，卻透過訴訟要求和解金，讓小商家為了避免漫長訴訟成本，只能在未必認同違規的情況下選擇和解。
律師表示，ADA雖已實施30多年，但許多身障者仍難以自由進出住家附近商店，因此訴訟是為促使業者改善無障礙設施，讓公共場所的平等使用權真正落實。
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