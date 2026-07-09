布碌崙8大道華男餐館隨機砍人 商家冤非內部衝突

事發餐廳。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 8日晚間傳出一起持刀隨機傷人案，一名華裔 男子從餐廳後場持肉刀砍傷一名顧客，導致其頭部與左手臂多處受傷。警方當場逮捕涉案男子，並依侵襲等多項罪名對其提出控告。據悉，嫌犯與受害者互不相識且未在店內起口角衝突，但該事件不僅影響餐廳隔日的生意，也讓商家對8大道治安感到擔憂。

警方指出，涉案的45歲嫌犯鄭林(Lin Zheng，音譯)在餐廳「水煎包」內持刀砍傷另一名23歲華裔男子的頭部與左手臂。事發後傷者被緊急送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)救治，經評估後研判沒有生命危險。

警方尚未對案發細節與動機多做說明。根據網路上流傳的一則案發現場影片，嫌犯自餐館廚房持兩把肉刀衝出，一名身穿白衣的華裔男子急忙往店門口奔跑，兩人一前一後奔出店外。隨後身穿黑衣的嫌犯又自店外折返店內，追趕另一名同樣自外逃入店內、身穿黃衣的男子，最終嫌犯拿著兩把刀走出後廚，步行離開餐廳。

據了解，鄭林被捕後先遭警方帶回警局偵訊，隨後已被移送布碌崙刑事法庭（Brooklyn Criminal Court）提訊，被控襲擊等多項罪名。

餐廳經理王經理則是受訪表示，該起事件發生在當晚9時30分許，當時店內約有10餘名顧客，鄭姓嫌犯與白衣被害者兩方互不相識，僅因併桌而面對面用餐，店員也未觀察到異樣。但鄭嫌突然默不作聲走入後廚拿走兩把刀，據悉過程並未與廚師有任何交流，逕自走向白衣男子並砍傷對方，事發過程僅有數分鐘，而他突如其來的行為也讓店員反應不及。接著，兩人在餐廳內周旋一會後，白衣男子跑出店外，鄭嫌便將目標轉至另一名黃衣顧客。

黃衣男子在看見鄭嫌行動後急忙向後廚逃跑，過程中不斷拋擲椅子、將推車推向對方以阻擋鄭嫌；兩人跑入廚房後雖不見黃衣男子的蹤影，但王經理補充，黃衣顧客事後了解並未受傷，但鄭嫌從廚房走出來時腳步不穩，疑似精神恍惚。

王經理表示，開業一年半以來從未發生過此種案件，鄭嫌也並不是餐廳常客，僅有在事後聽其他顧客表示經常看到鄭嫌在8大道街上遊蕩，推測應是無差別的隨機攻擊事件，並非外傳的內部衝突。

在事件發生後，管理層已安排加強安全管理措施，除交代廚房將刀具等管制用品另行保存外，也將避免未來讓陌生客人有進入廚房的機會。王經理表示，事件發生後店內隔日生意明顯低靡，許多顧客人心惶惶。他表示，8大道街邊陸續發生莫名叫喊、來討食或跟客人乞討的遊民、喝酒鬧事等事件，導致住戶已有了「晚上不出門」的默契，也間接影響到店裡的生意，讓他深感無奈，希望警方能多多關注此情形。