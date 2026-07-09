我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱法國2:0淘汰摩洛哥晉級4強 非洲球隊全出局

移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留

2名布碌崙華男麻州行騙和持有毒品 遭逮捕控罪

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
嫌犯吳偉倫麻州行騙，遭逮捕。(麻州韋斯特菲爾德警察局)
嫌犯吳偉倫麻州行騙，遭逮捕。(麻州韋斯特菲爾德警察局)

兩名布碌崙(布魯克林)華男近日在麻州行騙，遭警方誘捕，警方還發現這兩名嫌犯持有古柯鹼。這兩名華男被指控犯有盜竊罪、陰謀罪和持有毒品罪。

麻州韋斯特菲爾德警察局(Westfield Police Department)稱，7月3日(周五)，一位受害長者向該警察局報案，稱自己遭遇詐騙。受害者告訴警方，幾天前他收到一條陌生簡訊，稱他的「蘋果帳號」已被扣款購買了一部新iPhone。這條簡訊中還有了一個電話號碼。受害者撥打了該號碼，隨後騙局升級，騙子聲稱他的銀行帳戶已被盜用。騙子冒充銀行調查員，並出示了偽造的證件。騙子告訴受害者，為了保護帳戶安全，他需要從帳戶中把錢提出來，他會把錢放到一個「安全」的地方。騙子還指示受害者不要告訴任何人，以保證調查在暗中進行，因為銀行懷疑有內鬼。受害者隨後從銀行取出了一大筆現金。2日晚上，一名男子步行來到受害者家中，受害者將一個裝有現金的袋子交給了他。

第二天，也就是3日，受害者再次接到騙子的電話。騙子要求受害者從銀行取出更多錢。受害者向警察局報案後，韋斯特菲爾德警察局在韋斯特菲爾德州立大學警察局的協助下，開展了一次誘捕行動，於當天成功逮捕了這兩名嫌疑犯。他們分別是報住布碌崙(布魯克林)的陳曉明(Xiaoming Chen音譯)和吳偉倫(Weilun Wu音譯)。嫌犯陳曉明還被發現持有古柯鹼。

陳曉明面臨的指控包括以欺詐手段盜竊超過1200元、犯罪未遂、共謀及持有古柯鹼；吳偉倫則被控犯罪未遂和共謀。

警方表示，他們認為還有其他嫌疑人涉案，對此案的調查仍在進行中。警方補充說，任何合法的政府機構或銀行調查員都不會透過電話指示他人從銀行提款，「透過快遞或郵寄方式寄送現金，或將錢存入比特幣ATM機，這些都是詐騙的典型特徵」。

嫌犯陳曉明麻州行騙，遭逮捕。(麻州韋斯特菲爾德警察局)
嫌犯陳曉明麻州行騙，遭逮捕。(麻州韋斯特菲爾德警察局)

精華 FAQ

  • 一名長者先收到陌生簡訊，對方聲稱其蘋果帳號被扣款購買新iPhone，之後又假冒銀行調查員要求提領現金。受害者報警後，警方才掌握整起詐騙過程。

  • 警方在韋斯特菲爾德州立大學警察局協助下執行誘捕，逮捕2名報住布碌崙的華男，分別是陳曉明和吳偉倫。

  • 陳曉明被控以欺詐手段盜竊超過1200元、犯罪未遂、共謀及持有古柯鹼；吳偉倫則被控犯罪未遂和共謀。警方也表示，案件仍在調查中。

布碌崙 麻州 iPhone

上一則

布碌崙康尼島國慶夜槍擊8傷 嫌落網被控殺人未遂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

老套路仍得手 華男騙7旬翁8.4萬 見另一受害者時被捕

老套路仍得手 華男騙7旬翁8.4萬 見另一受害者時被捕
佯裝聯邦秘密探員 華男涉「金條詐騙」在維州落網

佯裝聯邦秘密探員 華男涉「金條詐騙」在維州落網

布碌崙郵政員工從郵件中竊取數萬元租金匯票 遭逮捕控罪

布碌崙郵政員工從郵件中竊取數萬元租金匯票 遭逮捕控罪

人行道上拿走修車工具 史島華男被控重大盜竊等罪

人行道上拿走修車工具 史島華男被控重大盜竊等罪

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47

超人氣

更多 >
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%
比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡