布碌崙康尼島國慶夜槍擊8傷 嫌落網被控殺人未遂

國慶夜布碌崙康尼島發生大規模槍擊案，八人中槍，包括四名兒童。(谷歌街景)

紐約市警局(NYPD)8日宣布，涉嫌在國慶日晚間於康尼島 (Coney Island)開槍造成八人受傷的嫌犯已經落網。當局已依八項多重被害人蓄意殺人未遂及八項殺人未遂罪名將其起訴。截至發稿前警方尚未公布何時出庭應訊等相關資訊，然而由於該案重創當地社區，包含市長曼達尼(Zohran Mamdani)在內的多個民意代表皆出面譴責並呼籲大眾關注槍枝暴力造成的危害。

根據警方說法，7月4日晚間約10時30分，位於西31街2929號一棟高樓社區前院，一群當地居民與其親友正聚集烤肉慶祝國慶，一名全身黑衣、頭戴滑雪面罩的男子走近圍欄，朝院內連續開槍後，沿西30街往衝浪大道(Surf Ave)方向徒步逃逸。警務人員在現場尋獲一把加裝延伸彈匣的TEC-9半自動手槍，並起獲至少10枚彈殼。警方表示，目前逮捕的嫌犯為44歲的史密斯(Robert Smith)。

八名傷者中，四名兒童分別為6歲、7歲、12歲及14歲男童，傷勢包括腹部、雙腿、單腿及大腿槍傷。四名成年人則為胸部中彈的21歲男子、腿部中彈的25歲女子、胸部中彈的33歲男子及肩部中彈的37歲男子。八人均由緊急醫療隊送醫，其中一人一度傷勢危急，其餘傷勢穩定。警察局長蒂池(Jessica Tisch)在案發後記者會上表示，並無跡象顯示聚會現場曾發生口角或衝突 ，警方正在調查是否與一周前該街區的幫派命案有關。

案發後，防止槍枝暴力團體、地方民代與受害者家屬7日齊聚康尼島，譴責這起暴力事件。曼達尼在記者會上表示，紐約客想到國慶日的康尼島，應是闔家漫步木棧道、乘坐雲霄飛車、享用熱狗、以煙火作結的歡慶場景，「而不是讓社區在事後收拾殘局」。社區安全副市長法蘭索瓦(Renita Francois)也強調，市府將以跨部門合作方式，確保受影響社區獲得所需資源。

多名傷者的母親含淚受訪表示，凶手當時「另有目標、卻打偏了」，她的女兒原本因懼怕槍枝暴力而不願外出，這次好不容易被說服參加烤肉聚會，卻因此身陷生死交關。

她表示，自己年僅3歲的孩子如今夜夜難眠，不斷為受傷的姊妹哭泣。市議員聖托索(Kayla Santosuosso)、州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)及公眾維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)到場聲援，威廉姆斯並呼籲聯邦國會立法遏止大規模槍擊 事件，籲請媒體多關注槍枝暴力倖存家庭承受的長期創傷。