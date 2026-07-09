不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)9日對包括3M、杜邦等在內的多家美國化學及農業巨頭企業發起民事訴訟，指控其在產品中使用具有毒性且無法自然降解的全氟烷基物質(PFAS)，導致紐約州的自然環境中殘留該種物質，對供水、空氣和居民健康造成難以逆轉的影響。

PFAS材料主要包括五種化學物質，具備防水、防油汙以及耐熱性，長期以來被大量用於不沾鍋塗層、戶外裝備、防污包裝、化妝品等消費品的生產中，但其亦容易透過垃圾處理和汙水排放等方式進入自然環境中，潛入水循環、空氣循環、食物鏈循環等生態鏈之中，汙染飲用水源、土壤，並進入動植物和人體內，且一旦進入，將永久性累積、無法分解，因而被俗稱為「永恆化學物質」。研究發現，部分PFAS物質與癌症風險增加、先天缺陷、妊娠併發症、高膽固醇、荷爾蒙失調等健康問題都呈現相關性。

被告企業被指在明知PFAS具有毒性的情況下，仍在紐約州製造和銷售此類產品，長達數十年。此外，這些公司還涉嫌對PFAS的危害性提供誤導性宣傳，且未盡到向公眾發出安全警告的義務。

訴狀稱，早在1970年代，被告3M公司的研究人員便在員工及部分消費者體內檢測出了PFAS殘留，且已知其具有毒性；而1981年，杜邦公司曾秘密監測50名長期接觸某種PFAS材料的女性員工，發現在其中的七名孕婦中，竟有兩人生下的嬰兒存在先天畸形，結果該公司非但未將研究結果公開，反而停止了研究，並繼續生產含有PFAS成分的產品。此外，3M的科學家1983年便已發現PFAS可能透過廢水排放汙染供水系統，但此後也一直未再做進一步研究。

紐約州請求法庭下達命令，強制被告公司出資設立專項基金，以清理PFAS產品造成的汙染物質，並禁止繼續出售含有該類物質的產品、停止所有誤導性廣告。同時，紐約州還要求被告方對該州自然資源的損害做出賠償、並處以罰款。

紐約州議會今年6月通過一項法案，要求重新制定自來水水質標準中PFAS類物質的安全濃度值，收緊其中兩種物質的殘留濃度標準、並新增專門針對另外三種物質的濃度標準。