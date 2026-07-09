自2021起犯行 紐約布碌崙警員涉性侵兒童遭捕

紐約市警局(NYPD)一名警員因被控涉嫌強姦及性侵害兒童，在南布碌崙(布魯克林)被捕落網。示意圖（路透）

紐約市 警局(NYPD)一名警員因被控涉嫌強姦及性侵害兒童，在南布碌崙 (布魯克林 )被捕落網。在經該局內部事務局(Internal Affairs Bureau)調查後正式起訴後，案件現已移交布碌崙地區檢察官辦公室偵辦，該嫌被控的數條罪行中有五項屬於重罪，目前其已遭即刻停職並不予支薪。

警方表示，39歲警員阿科斯塔(Joshua Acosta)於8日深夜其休假期間，在南布碌崙格雷夫德森落網。市警公共資訊助理局長威克斯(Brad Weekes)證實，阿科斯塔遭逮捕後已即刻停職且不支薪。

由於此案由警局內部主動發起調查，警方表示現階段無法透露更多案情細節及涉案人員身分，僅表示相關犯行可追溯至2021年，且皆發生在阿科斯塔休假、非執勤期間。

阿科斯塔目前被控三項強姦罪、三項性侵害罪、兩項對兒童持續性侵害罪。依規定，此罪名須犯行持續逾三個月方可成立，另加一項危害兒童安全罪，其中五項屬重罪。警方並指出，此案性質屬家庭內部案件。

截至9日中午，阿科斯塔尚未於刑事法庭出庭應訊，其辯護律師身分暫未公布。代表警員權益的警察慈善協會(Police Benevolent Association)則未就相關指控立即回應置評請求。