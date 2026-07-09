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市府徵才主導布碌崙—皇后高速公路修復 年薪最高25萬元

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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市交通局(DOT)日前公開招聘一名「有創意」的工程師，主導修復布碌崙—皇后高速公...
市交通局(DOT)日前公開招聘一名「有創意」的工程師，主導修復布碌崙—皇后高速公路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱B.Q.E.)老舊的「三層懸臂」(triple cantilever)路段。(記者范航瑜╱攝影)

市交通局(DOT)日前公開招聘一名「有創意」的工程師，主導修復布碌崙—皇后高速公路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱B.Q.E.)老舊的「三層懸臂」(triple cantilever)路段。這段堪稱全美數一數二棘手的基礎建設工程，已困擾紐約市府十餘年，歷經三任市長，至今仍未敲定修復方案。

市交通局上周張貼職缺，徵求「助理局長」一職，負責處理大西洋大道(Atlantic Avenue)與沙茲街(Sands Street)之間B.Q.E.路段的老化問題，該路段長0.4哩，每天約有13萬輛車經過。2018年，時任市長白思豪(Bill de Blasio)治下的交通局曾公開警告，若不採取行動，這座結構恐在2026年前不堪重負而倒塌。市府當時提議在長廊上方搭建臨時道路，同時在下方重建B.Q.E.，但因附近居民強烈反彈而擱置。

此後，市交通局透過短期維修、拆除一條車道、加裝可自動對超重卡車開罰單的感測器等措施，延長三層懸臂的使用壽命，但始終未敲定長期修復方案。

由市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命的交通局長弗林(Michael Flynn)曾表示，他「不會再把問題往後拖」。該職位年薪最高可達25萬元。該局長將對這條道路的未來擁有廣泛決策權，並將成為決定如何修復或重建的主要負責人。此人須應對環境審查程序、與聯邦及州府協調，並處理布碌崙高地居民對施工影響的疑慮。助理局長還須與交通局其他員工合作，支援B.Q.E.其他路段未來的修復工程。

前市長亞當斯(Eric Adams)任內曾提出一系列初步方案，但始終未能推進。紐約大學坦登工程學院(NYU Tandon School of Engineering)教授奧茲貝(Kaan Ozbay)曾參與過延長該路段使用壽命的專家小組。他認為，修復三層懸臂需要兼具技術能力與溝通能力，「這不是不可能的任務，除非你把它變成不可能。」

B.Q.E.由城市規畫師摩西(Robert Moses)於1950年代推動興建，其中布碌崙高地(Brooklyn Heights)因地形狹窄，採用罕見的三層懸臂設計，下層與中層供雙向車流行駛，最上層則是知名的布碌崙高地長廊(Brooklyn Heights Promenade)。這項設計當年被視為兼顧高速公路與社區景觀的折衷方案，但結構至今已服役超過70年，且從未經歷全面重建。任何重建方案幾乎都牽涉交通維持、歷史景觀保存、社區生活及工程成本等多重考量，因此多年來始終難以取得共識。

精華 FAQ

  • 交通局要找的是「助理局長」，核心任務是主導布碌崙—皇后高速公路中，大西洋大道與沙茲街之間那段老舊的三層懸臂修復或重建。

  • 因為這段工程同時牽涉交通維持、結構安全、環境審查、聯邦與州府協調，以及布碌崙高地居民對施工影響與景觀保存的強烈顧慮。

  • 該職位年薪最高可達25萬元，將擁有廣泛決策權，負責決定修復或重建方向，並統籌審查程序、跨層級協調與後續其他路段工程支援。

布碌崙 白思豪 紐約市

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