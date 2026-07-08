兩年五任如走馬燈 全美最有權勢的檢察官或再換人

紐約南區聯邦檢察官或將再次易主。現任檢察官克萊頓(圖中所示)被川普提名為國家情報總監，新提名人麥克唐納則被任命為副檢察官，在人事過渡期內開始接手檢察官職務。從2024年底起，這個被認為是全美最有權勢檢察官的職位便如走馬燈般換人，兩年內已先後有五人履職，如果麥克唐納順利獲得任命，將成為第六人。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普提名麥克唐納接任紐約南區檢察官。

川普提名麥克唐納接任紐約南區檢察官。 重點二： 現任檢察官克萊頓將轉任國家情報總監。

現任檢察官克萊頓將轉任國家情報總監。 重點三：兩年內該職位已更換5人恐成第6人。

紐約南區聯邦檢察官辦公室8日宣布，任命曾在白宮 等機構任職的麥克唐納(James M. McDonald)為副檢察官，以協助該辦公室高層人事過渡期內的工作。紐約南區現任檢察官克萊頓(Jay Clayton)已被總統川普 提名為國家情報總監，而麥克唐納則是獲得川普提名的下一任檢察官人選。

據介紹，麥克唐納畢業於維吉尼亞大學和哈佛大學法學院，接受任命前為律所合伙人，主要負責商業金融方面的法務，同時兼任美國法律學會「合規、風險管理與執法規則」專案顧問。此前，他還曾擔任紐約南區助理聯邦檢察官、聯邦商品期貨交易委員會執法主任、白宮法律顧問辦公室副助理法律顧問，以及最高法院首席大法官羅伯茨(John G. Roberts)和聯邦第六巡迴上訴法院首席法官薩頓(Jeffrey S. Sutton, Jr.)的助理。南區聯邦檢察官辦公室宣布，在克萊頓接受國會參院的人事審查期間，副檢察官麥克唐納將與另外四名副檢察官組成的團隊一道，開始接手整個辦公室的監督和管理工作。

紐約南區聯邦檢察官轄區包括國際政商中心曼哈頓 ，主理華爾街、政治腐敗、跨國犯罪、恐怖主義等相關案件，最近一年來曾審理過委內瑞拉前總統馬杜洛、伊朗伊斯蘭革命衛隊高層成員，以及墨西哥錫那羅亞販毒集團、委內瑞拉阿拉瓜火車幫等大案。與其他聯邦檢察官相比，其獨立性更強、執法資源更充足，被認為是全美最有權勢的檢察官辦公室，在司法界內部素有「紐約主權區」的戲稱。

2024年12月，由拜登政府提名並任命的紐約南區時任聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)宣布辭職，以避免在川普重新上台後對他的羞辱。2025年初川普政府上任後，施壓該辦公室放棄對紐約前市長亞當斯(Eric Adams)的貪腐案起訴，導致當時的代理檢察官薩松(Danielle Sassoon)憤而辭職。薩松從川普就職後的2025年1月21日上任，2月13日即辭職，任期僅不到一個月。而由川普正式任命的新任檢察官克萊頓在2025年4月16日上任後，僅一年多的時間，便再次調離。

將過渡期內臨時代理履職的檢察官算在內，紐約南區聯邦檢察官這一職位在過去兩年的時間內已被五人擔任過，如果麥克唐納的提名順利通過，將成為兩年內的第六人。