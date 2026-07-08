布碌崙華社一男性騷女顧客 警方公布畫面追緝

一名男子於本月在布碌崙華社的商店內強制猥褻一名顧客，遭到警方追緝。(市警局提供)

紐約市 警局(NYPD)表示，本月3日，一名男性在布碌崙 (布魯克林 )華社18大道一家商店裡強制猥褻一名女性顧客，案發後隨即逃逸。市警局已公布監視器畫面欲追緝嫌犯，呼籲知情民眾提供線索。

3日(周五)下午2時40分許，一名深膚色、頭戴黑色鴨舌帽的男子進入位於18大道6101號的Dollar Tree，並接近一名63歲、正在逛街的女性。隨後該名嫌犯隔著衣物強行觸摸被害者的臀部，得手後便隨即徒步沿著18大道往東方向逃逸，目前下落不明。

根據警方通報，該名受害女子並未有明顯外傷，目前警方已公布監視器畫面，盼社會大眾提供線索協助追緝。該名男子案發期間身穿白色並有數字的T恤、黑色斜背包、黑色短褲與黑鞋，監視器亦有拍攝到其手持一卡通人物海報的畫面。

民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。