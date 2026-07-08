人行道上拿走修車工具 史島華男被控重大盜竊等罪

史島華男從人行道上拿走他人修車工具，被控重大盜竊等罪。圖為史島法院大樓。(谷歌街景)

史泰登島 一名華男因為偷盜鄰居放在人行道上的修車工具遭逮捕控罪。這名華男被指控犯有重大盜竊罪(Grand Larceny)、非法持有贓物罪(criminal possession of stolen property)和輕微盜竊罪(Petit Larceny)。

史島地區檢察官稱，這名被告是44歲的華裔 男子鄭善(Shan Zheng音譯)。鄭善報住史島牛頭(Bulls Head)，涉嫌在史島查爾斯頓(Charleston)偷走了價值超過2400元的修車工具。

根據刑事起訴書，鄭善居住在牛頭的西爾曼大道(Hillman Avenue)上。他被指控於5月14日從羅賓庭(Robin Court)交沙羅特路(Sharrotts Road)附近一處住宅外的人行道上拿走了這些修車工具。被偷的工具包括鋸子、研磨機、鑽頭、扳手、夾具和其他設備，價值約2416元。

被盜工具的屋主是一名31歲的男子，他和被告互不相識。據執法部門消息人士透露，事發時受害者正在修理一輛卡車，他在試駕車輛時將這些工具留在了人行道上。這名受害者離開片刻，再回到原處時，卻發現工具全都不翼而飛。受害者查看了附近的監視錄像，發現盜竊的過程已被全程錄下。受害者隨後撥打911報警。

鄭善於6月2日被捕，被控重大盜竊罪、非法持有贓物罪和輕微盜竊罪。這些罪名如成立，被告可以被判處坐牢和罰款。被告鄭善對所有罪名都不認罪。公開記錄顯示，他已被無保釋放，將於8月20日返回位於史島聖喬治的紐約州刑事法院出庭。被告的律師上尚未對此事作出回應。

根據紐約州個人財產法(New York Personal Property Law)的相關規定，拾獲他人遺失物品時有明確的法律義務和價值門檻。如果撿到的物品價值在20元或以上，拾獲者沒有直接擁有權，拾獲者必須在10天之內將物品歸還給失主，或者上交給當地的警察局。