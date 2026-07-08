紐約皇后區5人涉冒名貸款詐欺 法拉盛住宅遭冒用抵押68萬

皇后區地檢署同時公布另一名身分尚未確認的女性嫌犯Jane Doe監視器畫面，警方表示，她涉嫌冒充屋主辦理房屋抵押貸款，目前仍在逃。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)8日宣布，一個涉嫌身分盜用及房貸詐欺集團遭大陪審團起訴。五名被告涉嫌冒用一對法拉盛 屋主夫婦的身分，偽造駕照及社會安全卡，成功辦理一筆逾68萬8000元的房屋抵押貸款 ，導致屋主在毫不知情下背負鉅額房貸，涉案者最高恐面臨15年徒刑。

檢方表示，56歲貝賽居民鄭萬耀(Tony Wanyiu Cheng, 音譯)、46歲史泰登島 居民劉振江(Chun Kong Lau, 音譯)、59歲法拉盛居民李強(Qiang Li, 音譯)、45歲法拉盛居民李貴(Gui Li, 音譯)，以及一名身分尚未確認的女性Jane Doe遭起訴，罪名包括住宅房貸詐欺、身分盜用、偽造文書、洗錢及重大竊盜等共26項罪名；另有三家與鄭萬耀有關聯的公司也遭起訴。

根據起訴書，案發於2024年11月。檢方指控，李貴與一名身分不明女子在法拉盛一處住宅辦理房屋抵押貸款結案時，假冒真正屋主夫婦，並出示偽造的賓州駕照及社會安全卡，證件上使用被害人的個人資料。身為地產經紀的鄭萬耀涉嫌策畫整起詐欺案，並與劉振江一同出席結案程序，取得兩張開立給男性屋主的貸款支票。

檢方指出，隔天劉振江與李強再度假冒男屋主，持偽造的馬里蘭州駕照前往南法拉盛一家TD Bank開設聯名帳戶，並將總額68萬8403元的房貸支票存入帳戶。之後，部分資金轉入鄭萬耀控制的三家公司帳戶，再陸續匯入其個人帳戶，鄭萬耀本人及其公司共取得超過26萬9000元，其餘款項則流向其他人士控制的銀行帳戶。涉案帳戶於2025年1月遭關閉。

真正屋主發現名下莫名多出一筆房貸後向皇后區地檢署報案，案件經調查後起訴。凱茲表示，被告涉嫌盜用屋主身分，在未經屋主授權下辦理房貸，不僅讓受害人背負龐大債務，也使放款機構蒙受逾68萬元損失。地檢署將持續追究相關人士責任，為受害屋主及金融機構討回公道。

目前鄭萬耀、劉振江、李強及涉案公司已於7日出庭應訊，法官諭令7月29日再次出庭；李貴及另一名身分不明女子仍在逃，地檢署呼籲知情民眾提供線索協助緝捕。

皇后區地檢署公布涉嫌參與法拉盛房貸詐欺案的在逃嫌犯李貴(Gui Li)照片，呼籲知情民眾提供線索協助緝捕。(皇后區地檢辦公室提供)