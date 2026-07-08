紐約市暴雨淹水頻傳 專家教居家防災5要點

圖為紐約暴雨成災，一名布魯克林居民涉水回家。（路透）

隨著紐約市 接連迎來暴風雨，強降雨讓皇后區 、布碌崙 (布魯克林)多處低窪社區再度面臨淹水威脅。紐約市環保局(DEP)日前於郭瓦納斯(Gowanus)舉辦防洪講座，現場官員向居民傳授多項居家防洪要領，適用於全市居住在低窪地帶的民眾參考。除提醒應提前規畫逃生路線外，對屋主而言，房屋保險更是一大不可忽視的重點。

舉辦講座的郭瓦納斯區本就為特別容易淹水的社區，加上氣候變遷影響，災情近年更加惡化。當地許多住宅的地下室建造年代早於聯邦緊急事務管理署(FEMA)的防洪標準。此外，紐約市的污水與雨水共用同一套下水道系統，一旦降雨量大，室內管線將更容易超載。

環保局副局長迪法科(Beth DeFalco)提醒多個可以在暴風雨或洪災來臨之前準備，以及發生時應注意的步驟。首先，民眾平時應先了解住家所在地的疏散路線。若住在地下室單位，更要事先確認逃生通道暢通無阻，避免緊急時刻手忙腳亂。

此外，暴雨來臨前，也應將重要文件、電子產品等貴重物品移放到較高的層架，避免積水一旦漫入屋內造成財物損失。基於防患未然的心態，專家也建議居民可自備基本防洪配備，包括偵測積水的洪水感測器、將積水排出戶外的抽水泵浦、放置於門窗周圍的擋水板，以及防止污水倒灌的排水孔與馬桶塞。這類工具一般花費不高，卻能在暴雨來襲時發揮關鍵作用。

居住在較低窪或是沿岸社區的房屋屋主與房客，則是可以針對保險部分提前商討對策。迪法科指出，一般屋主與房客保險通常不涵蓋水患損失，呼籲住家易淹水的民眾，應提前研究聯邦緊急事務管理署(FEMA)的「全國洪水保險計畫」(National Flood Insurance Program)，以及民間業者如美國水資源公司(American Water Resources)提供的相關方案，以免受災後求助無門。

若正在暴風雨的當下，由於紐約市許多地區採雨污水合流下水道系統，迪法科建議，暴雨期間應盡量減少使用水龍頭、馬桶等排水設備,以降低污水回堵住家的風險。

環保局官員也呼籲與會民眾，在危急時刻可與鄰居分享將所獲得的防洪工具，環保局局長加西亞(Lisa Garcia)指出，「防洪整備需要全體社區共同努力。」