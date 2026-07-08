紐約布碌崙8大道華人家庭被盜1萬元 警緝嫌犯

布碌崙8大道華人家庭被盜1萬元，警方通緝嫌犯。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 近日發生一起入室盜竊案，一個華人 家庭被盜現金1萬。警方於8日公布了嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。從照片看，嫌犯疑為亞裔男性。

此案發生在市警72分局的轄區內。6月26日(周五)下午2時左右，一名身分不明的嫌疑人強行闖入8大道交53街附近的一處住宅，嫌疑人是從住宅的前門闖入的。該嫌犯進入屋內後，盜走了大約1萬元現金。隨後，該嫌疑人沿著53街向東徒步逃離現場。這起事件中無人受傷。

警方沒有透露嫌疑人闖入時，屋內是否有人；也沒有說明嫌疑人和住宅內的居住者是否相識。據熟悉8大道治安情況的社區人士介紹，此類案件中嫌犯和受害者通常都是熟人，甚至還有商業或人情往來，通常是雙方在某一方面的糾紛導致盜竊案的發生。

根據警方公布的監控照片，這名嫌疑人最後一次露面時身穿黑色連帽運動衫和黑色運動褲，腳穿一雙白色帶黑色花紋的運動鞋。嫌犯手上戴著淺藍色醫用手套，手裡還拿著一頂帽簷為紫紅色的藍色棒球帽。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。