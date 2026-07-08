我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普撂狠話伊戰到底、民主黨緬因州提名亂鬥

曼哈頓大樓變形險塌 市府：緊急支撐後情況趨穩

紐約市議員黃友興辦公室接連遇襲 市議長赴皇后區慰問

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃友興位於皇后區馬斯佩的市議員辦公室所在建築遭人潑灑油漆破壞，窗戶及外牆留下大片...
黃友興位於皇后區馬斯佩的市議員辦公室所在建築遭人潑灑油漆破壞，窗戶及外牆留下大片白色漆痕。（黃友興辦公室提供）

紐約市議員黃友興辦公室近期接連發生暴力及破壞事件，引發各界關注。紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)8日前往位於皇后區馬斯佩(Maspeth)的第30選區辦公室視察，除了解辦公室受損情況外，也與地方社區領袖會面，公開譴責針對民選官員及公職人員的暴力、恐嚇及破壞行為，強調必須依法究責。

事件起因於黃友興辦公室近期持續關注皇后區中村(Middle Village)的NineDot Energy鋰離子電池儲能設施工程。一名辦公室員工日前前往工地附近了解停工令執行情形時，疑遭人推倒受傷；其後，黃友興位於馬斯佩的選區辦公室所在建築外部又遭人潑灑油漆，近日更發現建築物內部再度出現蓄意毀損情形。目前案件均由紐約市警(NYPD)及相關執法單位持續調查，警方尚未證實各起事件是否有關聯。新聞稿亦附上辦公室窗戶受損及員工頭部受傷的照片。

梅寧在視察期間實地查看辦公室受損狀況，並與包括前市議員霍登(Bob Holden)等多位社區代表交換意見。隨後她與黃友興共同舉行媒體簡報，呼籲停止針對公職人員的暴力、恐嚇及破壞行為，並要求追究涉案者責任。

黃友興表示，感謝梅寧親自前來了解事件經過，並與社區領袖及辦公室團隊站在一起。他指出，此次探訪對所有員工具有重要意義，也感謝地方社區團體及居民持續表達支持。

黃友興表示，社區一致傳達明確訊息，就是暴力、恐嚇及破壞行為不應存在於任何社區。他強調，雖然案件仍在調查中，但第30選區辦公室將持續對外服務，不會因事件而停止服務居民，也不會因威脅而退縮。

黃友興市議員辦公室一名員工日前執行公務時，疑遭人推倒受傷，案件目前仍由警方調查中...
黃友興市議員辦公室一名員工日前執行公務時，疑遭人推倒受傷，案件目前仍由警方調查中。（黃友興辦公室提供）

紐約市議會議長梅寧8日前往黃友興第30選區辦公室視察，了解近日接連發生的員工遇襲...
紐約市議會議長梅寧8日前往黃友興第30選區辦公室視察，了解近日接連發生的員工遇襲及辦公室遭破壞事件，並譴責針對公職人員的暴力及恐嚇行為。（黃友興辦公室提供）

精華 FAQ

  • 主要是其持續關注皇后區中村的NineDot Energy鋰離子電池儲能設施工程，並跟進停工令執行情形，之後辦公室及員工接連遭到疑似暴力與破壞事件。

  • 梅寧8日前往位於皇后區馬斯佩的第30選區辦公室，實地查看受損狀況，並與社區領袖會面，隨後與黃友興共同呼籲停止針對公職人員的暴力、恐嚇與破壞。

  • 黃友興感謝梅寧親自前來，也感謝社區支持。他強調暴力不應存在於任何社區，雖然案件仍在調查中，但第30選區辦公室將繼續對外服務，不會因威脅退縮。

皇后區 紐約市 黃友興

上一則

曼達尼霍楚公布公車改善計畫 50條走廊車速提升二成
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市議員黃友興、NineDot攻防升溫 亞裔團體籲徹查儲能案

紐約市議員黃友興、NineDot攻防升溫 亞裔團體籲徹查儲能案
皇后區5歲童公園遭撞 議員促嚴打魯莽騎士

皇后區5歲童公園遭撞 議員促嚴打魯莽騎士
NineDot鋰電工程惹議 議員促停工調查

NineDot鋰電工程惹議 議員促停工調查
紐約皇后區郵件盜竊問題惡化 黃友興聯手孟昭文促聯邦徹查

紐約皇后區郵件盜竊問題惡化 黃友興聯手孟昭文促聯邦徹查

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47

超人氣

更多 >
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...

華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...
多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防

多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防