紐約市議員黃友興辦公室接連遇襲 市議長赴皇后區慰問
紐約市議員黃友興辦公室近期接連發生暴力及破壞事件，引發各界關注。紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)8日前往位於皇后區馬斯佩(Maspeth)的第30選區辦公室視察，除了解辦公室受損情況外，也與地方社區領袖會面，公開譴責針對民選官員及公職人員的暴力、恐嚇及破壞行為，強調必須依法究責。
事件起因於黃友興辦公室近期持續關注皇后區中村(Middle Village)的NineDot Energy鋰離子電池儲能設施工程。一名辦公室員工日前前往工地附近了解停工令執行情形時，疑遭人推倒受傷；其後，黃友興位於馬斯佩的選區辦公室所在建築外部又遭人潑灑油漆，近日更發現建築物內部再度出現蓄意毀損情形。目前案件均由紐約市警(NYPD)及相關執法單位持續調查，警方尚未證實各起事件是否有關聯。新聞稿亦附上辦公室窗戶受損及員工頭部受傷的照片。
梅寧在視察期間實地查看辦公室受損狀況，並與包括前市議員霍登(Bob Holden)等多位社區代表交換意見。隨後她與黃友興共同舉行媒體簡報，呼籲停止針對公職人員的暴力、恐嚇及破壞行為，並要求追究涉案者責任。
黃友興表示，感謝梅寧親自前來了解事件經過，並與社區領袖及辦公室團隊站在一起。他指出，此次探訪對所有員工具有重要意義，也感謝地方社區團體及居民持續表達支持。
黃友興表示，社區一致傳達明確訊息，就是暴力、恐嚇及破壞行為不應存在於任何社區。他強調，雖然案件仍在調查中，但第30選區辦公室將持續對外服務，不會因事件而停止服務居民，也不會因威脅而退縮。
主要是其持續關注皇后區中村的NineDot Energy鋰離子電池儲能設施工程，並跟進停工令執行情形，之後辦公室及員工接連遭到疑似暴力與破壞事件。 梅寧8日前往位於皇后區馬斯佩的第30選區辦公室，實地查看受損狀況，並與社區領袖會面，隨後與黃友興共同呼籲停止針對公職人員的暴力、恐嚇與破壞。 黃友興感謝梅寧親自前來，也感謝社區支持。他強調暴力不應存在於任何社區，雖然案件仍在調查中，但第30選區辦公室將繼續對外服務，不會因威脅退縮。
精華 FAQ
主要是其持續關注皇后區中村的NineDot Energy鋰離子電池儲能設施工程，並跟進停工令執行情形，之後辦公室及員工接連遭到疑似暴力與破壞事件。
梅寧8日前往位於皇后區馬斯佩的第30選區辦公室，實地查看受損狀況，並與社區領袖會面，隨後與黃友興共同呼籲停止針對公職人員的暴力、恐嚇與破壞。
黃友興感謝梅寧親自前來，也感謝社區支持。他強調暴力不應存在於任何社區，雖然案件仍在調查中，但第30選區辦公室將繼續對外服務，不會因威脅退縮。
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