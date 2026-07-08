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曼達尼霍楚公布公車改善計畫 50條走廊車速提升二成

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)8日公布了名為「下一站：快捷公車，更好服務(Next Stop: Fast Buses, Better Service)」計畫。(取自州長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州長霍楚(Kathy Hochul)8日公布了名為「下一站：快捷公車，更好服務(Next Stop: Fast Buses, Better Service)」計畫，鎖定全市50條優先公車走廊，透過擴大公車專用道執法、升級公車站設施及大規模採購新車，落實曼達尼競選時提出的「快速且免費」(Fast and Free)公車承諾中「快速」的一環。該計畫由市交通局(DOT)與大都會運輸署(MTA)共同推動，州府形容是雙方歷來最具規模的合作之一。

數據顯示，紐約人平均每天搭乘公車約275萬人次，但部分路線車速平均時速僅八哩；公車乘客以工薪階層為主，女性及少數族裔比例較高，收入低於10萬元家庭的使用率也高於地鐵乘客及駕駛人。曼達尼表示：「對辛勤工作的紐約人來說，每一分鐘都很重要，但長期以來，我們的公車被困在車陣中，跟不上這座不夜城的步伐。」

市府表示，首波五條路廊因連接就業中心、學校、地鐵及其他重要目的地，同時配合未來住宅及經濟發展需求，因此列為優先改善對象。首批將獲改善的五條走廊包括皇后區的北方大道(Northern Boulevard)，以及布碌崙(布魯克林)的弗萊布許大道(Flatbush Avenue)與尤蒂卡大道(Utica Avenue)、布朗士的特里蒙特(Tremont)與跨布朗士高速公路(Cross Bronx Expressway)，還有橫跨布碌崙與皇后區的肯辛頓(Kensington)至甘迺迪機場(JFK)走廊。市府表示將在上述路線增設專用且受保護的公車道、提高發車頻率並升級公車站。

公車優先走廊指的是優先改善公車通行效率的道路走廊，可採用公車專用道、優先號誌等多種措施。市交通局每年將在35條路線增設或升級公車優先號誌，讓公車能在路口優先通行。MTA則計畫在2029年前採購2500輛新公車，汰換現有車隊四成，並於明年在全系統推行全車門上下車。設計將參考世界各地快速公交(BRT)系統。

計畫也涵蓋硬體升級，包括到2028年前增設300座公車候車亭，每年為875個站點增設座椅，並擴增即時到站資訊顯示屏等。公車車載自動攝影執法與公車專用道相機也將擴展。每項工程完成6到12個月後，交通局與MTA都會公開績效數據，評估車速、可靠度及乘客體驗。

精華 FAQ

  • 計畫核心是改善全市50條優先公車走廊，透過更嚴格執法、道路與站點升級及車隊更新，落實曼達尼「快速且免費」公車承諾中的「快速」部分。

  • 首批包括北方大道、弗萊布許大道、尤蒂卡大道、特里蒙特、跨布朗士高速公路，以及肯辛頓至JFK走廊，因為它們連接就業中心、學校、地鐵與重要目的地。

  • 內容包括增設300座候車亭、每年為875個站點加座椅、擴增即時資訊屏幕、加強車載與路側攝影執法，並在工程完成6到12個月後公布績效數據。

霍楚 曼達尼 MTA

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