曼達尼推「皇后經典賽」15元優惠票助攻女子體育觀賽記錄
紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與職業女子足球隊Gotham FC8日宣布，將為15日晚8時在皇后區花旗球場(Citi Field)舉行的「皇后經典賽」(The Queens Classic)推出限量15元優惠門票，最多4000張，以先到先得方式開放購買。Gotham FC目前已售出超過3萬4000張門票，賽事有望刷新紐約市女子體育賽事觀眾人數紀錄。
「皇后經典賽」將由現任國家女子足球聯賽(National Women’s Soccer League，NWSL)冠軍Gotham FC，迎戰華盛頓精神隊(Washington Spirit)。華盛頓精神隊由美國女子國家隊球星羅德曼(Trinity Rodman)領銜。市府表示，推出15元優惠票，是希望讓更多紐約市民能夠負擔並參與這場重要女子足球賽事。
曼達尼表示，紐約市的大型活動不應只屬於少數人，而應讓支撐城市運轉的普通民眾也有機會親臨現場。他說，無論是世界盃、冠軍慶祝活動，或是「皇后經典賽」，市府的目標都是讓更多辛勤工作的紐約人能夠參與其中；此次優惠票將讓數千名球迷有機會為Gotham FC加油，見證球隊創造歷史。
Gotham FC總裁扎薩爾(Mark Zarthar)表示，球隊很高興能與市長辦公室合作，讓更多球迷走進球場，參與俱樂部歷史上最重要的夜晚之一。他指出，「皇后經典賽」不只是一場比賽，更是凝聚紐約人、推動女子足球發展，並展現城市活力、雄心與多元精神的重要時刻。
此次門票優惠宣布前一天，曼達尼、市府、Gotham FC及紐約城足球俱樂部(New York City FC)剛宣布，Gotham FC將自2028年起，把位於皇后區的伊蒂哈德公園(Etihad Park)作為永久主場。該球場將是紐約市首座足球專用球場，也將為職業女子足球在五大區內建立固定據點。
Gotham FC目前代表紐約及新澤西，是國家女子足球聯賽的16支球隊之一。球隊曾於2023年及2025年奪得NWSL總冠軍，並贏得首屆中北美洲及加勒比海足聯女子冠軍盃(Concacaf W Champions Cup)，成為首支獲得洲際女子足球冠軍的北美俱樂部。
有意購票民眾，可前往GothamFC.com/Mayor查詢。
雙方宣布在15日晚8時於花旗球場舉行的比賽，推出最多4000張、每張15元的限量優惠票，採先到先得方式販售，讓更多民眾能負擔並進場支持女子足球。 Gotham FC將迎戰由Trinity Rodman領銜的華盛頓精神隊。Gotham FC已售出超過3萬4000張票，賽事有望改寫紐約市女子體育賽事的觀眾人數紀錄。 曼達尼、市府與球團日前宣布，Gotham FC將自2028年起以皇后區伊蒂哈德公園作為永久主場，這將成為紐約市首座足球專用球場，也為女子職業足球建立固定基地。
精華 FAQ
雙方宣布在15日晚8時於花旗球場舉行的比賽，推出最多4000張、每張15元的限量優惠票，採先到先得方式販售，讓更多民眾能負擔並進場支持女子足球。
Gotham FC將迎戰由Trinity Rodman領銜的華盛頓精神隊。Gotham FC已售出超過3萬4000張票，賽事有望改寫紐約市女子體育賽事的觀眾人數紀錄。
曼達尼、市府與球團日前宣布，Gotham FC將自2028年起以皇后區伊蒂哈德公園作為永久主場，這將成為紐約市首座足球專用球場，也為女子職業足球建立固定基地。
上一則