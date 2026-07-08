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曼哈頓中城大樓變形險釀坍塌 市府：緊急支撐後情況趨穩

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)7日晚間表示，市府下一步將在持續監...
市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)7日晚間表示，市府下一步將在持續監測建物安全的同時，聯同第三方結構工程師展開事故調查，確認造成結構變形原因，並研擬永久修復方案。(取自市長辦公室)

曼哈頓中城一棟因結構變形一度面臨坍塌風險的大樓，經搶修人員徹夜加裝緊急支撐後，情況已「趨於穩定」。市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)7日晚間表示，市府下一步將在持續監測建物安全的同時，聯同第三方結構工程師展開事故調查，確認造成結構變形原因，並研擬永久修復方案。

提加尼在記者會上說，經與業主、承包商及其專業工程師多次討論後所採取的緊急支撐措施，已讓情況趨於穩定，原本封鎖區亦已縮小至周邊少數街道。

市府同時找來第三方工程師進駐，再次把關確認現場安全，使得搶修人員得以進入受影響樓層。部分樓層的梁柱一度「彎曲如香菸般」變形，搶修人員隨後裝設緊急支柱與千斤頂，撐住結構弱點。

提加尼指出，緊急支撐僅屬臨時措施，以便調查人員與承包商研擬長期解決方案前，先穩住大樓，避免進一步坍塌。現場已加裝新鋼材，以利工作人員進出與材料運輸，同時維持大樓的穩定狀態。

該大樓共37樓高，位於東42街近第二大道，此前為輝瑞(Pfizer)總部，現正在施工改建為住宅樓。7日清晨，施工人員在工程進行時發現鋼構出現異常變形，立即通報樓宇局，市府隨即下令全面疏散並展開應變，連帶周邊八棟建築物一併淨空。截至當晚，調查人員未再發現任何新的移動跡象。

提加尼表示，市府已備妥應變機制，一旦出現任何位移，將迅速疏散大樓內人員以重新評估，「但目前為止，情況是穩定且安全的」。隨著情勢趨穩，市府7日晚間宣布局部解除疏散令。目前僅剩第二大道815號、東43街235號、東43街321號及東43街225號四棟建築仍處於全面疏散狀態；東43街217號大樓則僅一樓餐廳部分維持局部疏散，住宅樓層當晚已可重新進駐。

疫情後辦公需求下降，曼哈頓大量老舊辦公樓空置率居高不下。市府近年積極透過修法鼓勵改建住宅，希望同時解決商辦空置與住房短缺問題。該案原規畫提供約1600戶住宅，被視為紐約近年規模最大的辦公樓改建住宅工程之一，因此此次結構事故格外受到關注。

精華 FAQ

  • 因施工中發現鋼構出現異常變形，部分梁柱甚至彎曲，樓宇局立即判定有結構失穩風險，隨即下令全面疏散並封鎖周邊街區，以防進一步坍塌。

  • 搶修人員徹夜加裝緊急支撐、鋼材與千斤頂，先把受損結構撐住；第三方工程師也進駐把關，確認現場安全後，才讓人員重新進入受影響樓層。

  • 原本連帶淨空的8棟建築已部分解除疏散令，目前僅4棟仍全面撤離，另1棟僅一樓餐廳局部疏散；該案原規畫約1600戶住宅，事故讓改建工程受高度關注。

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