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實體卡易壞補發慢 紐約市7校將試點「數位學生OMNY卡」

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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紐約市部分學生的OMNY交通卡即將迎來數位化。(MTA提供)
紐約市部分學生的OMNY交通卡即將迎來數位化。(MTA提供)

紐約市部分學生的OMNY交通卡即將迎來數位化。市教育局(DOE)日前證實，將在全市七所學校率先啟動「虛擬數位學生OMNY卡」試辦計畫，使學生可以刷手機搭地鐵上學。不過，市府官員暫未透露具體是哪七所學校參與，並表示名單仍可能有所變動。

此舉主要是為了解決先前引發廣泛民怨的實體卡易損壞、以及補發卡嚴重延誤等問題。教育媒體Chalkbeat報道稱，市府官員最初表示該試點計畫將於今年秋季開學時上路，但隨後收回此說法，稱目前尚未確定具體的啟動日期。

市學生運輸辦公室(Office of Pupil Transportation)在評估了傳統公立學校、特許學校及私立學校對手機版OMNY卡的準備程度後，選出了首批參與的校所。市公校系統與大都會運輸署(MTA)針對學生卡數位化的討論已歷時超過一年；據悉，沒有手機的學生未來仍可繼續領取實體OMNY卡。

此試辦計畫主要是為了解決先前引發廣泛民怨的實體卡易損壞、以及補發卡嚴重延誤等問題。雖然OMNY卡提供全年365天、每天免費搭乘4次且不限時段的優渥福利，但許多學生和家長抱怨，目前的實體紙卡材質脆弱、易無故失效。有家長曾向本報反應，同校內多位學生出現紙卡失效的情況，而申請補發的漫長等待又打擾了孩子的通勤秩序。

同時，亦有學生敦促市府擴大OMNY卡的發放資格，納入目前不符合資格的群體，包括居住地距離學校不滿半哩的學生，以及被限制僅能搭乘校車的殘障學生。由於沒有OMNY卡，這些學生無法享有周末和暑期免費搭車的福利，也影響了他們參與體育訓練、課外活動的交通便利性。

不過市教育局官員對此表示，現行的學生卡領取資格要求在即將到來的學年中仍將維持不變。據官員透露，紐約市每年因學生OMNY卡計畫需向 MTA 支付約5050萬元。

精華 FAQ

  • 市教育局將在全市7所學校率先試辦「虛擬數位學生OMNY卡」，讓學生可直接用手機刷卡搭地鐵上學，屬於學生交通卡的數位化新措施。

  • 主要是為了解決實體卡容易損壞、以及補發卡常常延誤的問題。許多家長與學生反映紙卡脆弱、失效頻繁，影響日常通勤秩序。

  • 沒有手機的學生仍可繼續領取實體OMNY卡；但教育局表示，現行領卡資格在下一學年不變，距校不到0.5哩者與部分殘障學生仍不納入。

教育局 紐約市

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