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曼哈頓上東區軍團病聚集性病例已確診23例 冷卻塔檢測繼續

記者許君達／紐約即時報導
紐約市衛生官員7日說，曼哈頓上東區不斷擴大的軍團病聚集性病例已確診23例，其中1...
紐約市衛生官員7日說，曼哈頓上東區不斷擴大的軍團病聚集性病例已確診23例，其中17例住院治療。(美聯社)

紐約市衛生官員7日說，曼哈頓上東區不斷擴大的軍團病聚集性病例已確診23例，其中17例住院治療。市衛生局表示，這些病例分布在郵遞區號為10028、10128和10075的區域。目前尚未報告死亡病例。官員表示，自6月下旬以來居住、工作或到訪過這些區域的人員應密切注意自身症狀，如出現不適症狀，應及時就醫。

退伍軍人病是由軍團菌亞種引起的一種肺炎，這種細菌在水中生長，當人們吸入氣溶膠霧時就會感染。這種疾病不會人傳人，但當人們接觸到氣溶膠霧時就會傳播，這種情況在社區聚集性疫情中通常與冷卻水塔有關。

市衛生局官員表示，在有關軍團病的新法律生效幾周後，他們正在對受影響郵遞區號區域內的約160個冷卻水塔作測試，以尋找「確鑿證據」。

衛生部門在上東區的上述三個郵遞區號發現了18例確診的軍團病病例，並得出結論，冷卻水塔是病源。

曼哈頓第八社區委員會表示，衛生部門要求所有到訪過中央公園東側76街至97街之間的人「出於謹慎考慮」監測自身症狀。

上述郵遞區號區域內的160座冷卻水塔中，中三分之一已完成測試，其餘的預計將在未來幾天內完成測試。全市共有超過5000座這樣的水塔。

紐約市衛生局局長阿利斯特·馬丁(Alister F. Martin)醫生在一次Zoom視訊會議上表示：「那裡的水可能成為這種細菌的滋生地。尤其是在像過去幾天這樣特別炎熱的天氣裡，這會成為細菌大量繁殖的場所。」

他也說，「好消息是，我們發現得早。我們立即採取了行動，而且一直沒有停止。我們沒有坐以待斃。復甦工作已經開始」。

不過代表曼哈頓上東區的市議會議長梅寧(Julie Menin)說，「我們深感擔憂的是，這次疫情的源頭至今尚未查明」，她說，「我們想知道為什麼源頭至今未查明，哪些建築物不符合防疫規定，以及這些建築物目前的情況如何」。

紐約市作為一個擁有840萬人口的城市，每年都會發現數百例各種疾病病例，其中包括一些因內部管道問題而在單一地址發生的小病例。

目前市衛生局正在對冷卻水塔進行PCR檢測，若檢測結果呈陽性，則會下令排水、擦洗和消毒等補救措施，並進行細菌培養。大約需要兩周時間才能確定是否存在活細菌，但若發現過去或現在有細菌的跡象，他們會下令對大樓消毒。

馬丁醫生說，50歲及以上的人、吸菸者以及患有糖尿病等潛在疾病的人，如果接觸到這種細菌，可能會患上軍團病。

曼哈頓上東區的軍團病病例分布在郵遞區號為10028、10128和10075的區域...
曼哈頓上東區的軍團病病例分布在郵遞區號為10028、10128和10075的區域。(路透)

精華 FAQ

  • 紐約市衛生官員表示，目前這起上東區聚集性疫情已確診23例，其中17人需要住院治療，且暫時沒有死亡通報。病例集中在三個郵遞區號區域。

  • 衛生局正對受影響郵遞區號內約160座冷卻水塔做PCR檢測，若結果陽性，將要求排水、擦洗與消毒，並再以細菌培養確認是否仍有活菌。

  • 官員提醒自6月下旬以來曾在相關區域居住、工作或到訪的人注意症狀，尤其是50歲以上者、吸菸者及糖尿病等慢性病患者更需提高警覺。

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