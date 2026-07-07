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慶建國250周年 紐約國寶銀行推「華工與鐵路」櫥窗展

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國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦...
國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦單位提供)

為慶祝美國建國250周年，國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 

國寶銀行董事孫儀芬(Vera Sung)和總裁兼執行長孫儀文(Jill Sung)宣布，本展覽將在該銀行位於曼哈頓包厘街(Bowery)總部舉行，由美華歷史文化基金會(Chinese American Heritage Foundation)授權，並由史丹福大學的「北美鐵路華工研究計畫」(Chinese Railroad Workers in North America Project)策展，共包含60組備有中、英文雙語解說的珍貴圖片，詳細記錄華工修築橫貫大陸鐵路的艱辛歷程與偉大貢獻。

展覽期間，銀行總部櫥窗每次將展示八幅圖片，並每周輪換。國寶銀行表示：「透過這次展覽，我們希望對華裔美國人為我們國家成長所做的貢獻致敬，讓大眾認識到組成我們強大國家的多元社區，並緬懷與紀念我們先祖所付出的犧牲。」 

展覽包括三大亮點：第一部分，美國橫貫鐵路幹線：探討林肯總統簽署「太平洋鐵路法案」以連結東西海岸的歷史。 第二部分，艱巨的工程與《排華法案》：詳細講述1863年至1869年間，超過萬名華工如何建造中央太平洋鐵路。他們在危險的環境下艱苦工作，在內華達山脈鑿通了15條隧道。展區亦提及1882年具歧視性的《排華法案》，該法案最終於1943年被廢除。第三部分：緬懷與歷史正義：展示歷史讚譽、營地遺物以及後續的紀念工作，反映出美國社會終於開始對這些勞工的歷史遺產做出公正的評價。 

國寶銀行表示，此次展覽是希望華人及其它社區不忘歷史，瞭解在美華人對美國發展做出的貢獻。孫儀文與孫儀芬補充道：「歷史不容遺忘；沒有成千上萬華工的奉獻與辛勞，美國橫貫鐵路幹線的建造是不可能完成的。我們誠摯邀請社區僑胞與各界民眾蒞臨國寶銀行Bowery總部參觀這場展覽盛宴。」

國寶銀行總部地址：6 Bowery, New York, NY 10013。

國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦...
國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦單位提供)

國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦...
國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦單位提供)

國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦...
國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦單位提供)

精華 FAQ

  • 展覽由國寶銀行主辦，並獲美華歷史文化基金會授權，另由史丹福大學的「北美鐵路華工研究計畫」負責策展，內容以歷史圖片與中英雙語解說呈現。

  • 展覽共分三大部分，從太平洋鐵路法案、華工建造中央太平洋鐵路，到排華法案與歷史正義，透過六十組珍貴圖片與每周輪換的櫥窗展出方式呈現。

  • 國寶銀行希望社區與民眾記得華裔美國人對國家建設的付出，認識多元社區共同塑造美國的歷史，同時緬懷先祖犧牲並肯定華工的重要貢獻。

華裔 史丹福大學 曼哈頓

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