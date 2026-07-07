報告：紐約近半公校不合格 州市府「成績通膨」粉飾太平

「成功學院」發布報告指，紐約市有近半數公立學校未能讓學生達到基本的學術標準。(取自市長辦公室)

特許學校系統「成功學院」(Success Academy)日前發布的一份報告指出，紐約市公校 系統正陷入嚴重的教育危機，全市有近半數公立學校未能讓學生達到基本的學術標準；高達43%的學生被困在這些表現不合格的學校中，而市府與州府政策卻試圖透過「成績通膨」和操弄評分標準來粉飾太平。

這份名為「以任何誠實的標準衡量」(By Any Honest Measure)的報告顯示，多達906所公校在去年的州級考試裡中超過半數的學生未能通過至少一門科目的及格線；其中更有503所學校有過半數學生數學、閱讀兩科雙雙不及格。更嚴重的是，約有三分之一的學校自2012年起就長期名列州府的「問責(accountability)」名單。

報告抨擊，成績下降的同時，地方政府卻在「獎勵失敗」。紐約市2024年的教育預算高達400億元，每名學生成本達3萬6293元，是全美均值的兩倍；在表現最差的學校中，生均投入甚至突破4萬元。然而，高額投入並未轉化為教學品質。

報告揭露，背後原因之一在於現行的考核制度已流於形式。在學生方面，前市長白思豪(Bill de Blasio)時期的教育政策小組取消了將「州考成績」納入期末評分的規定，導致學生成績冊只看出席率與課堂參與，使幾乎所有州考不及格的學生依然能拿到好成績並順利升學。在教師方面，州府政策明令禁止用學生考績來評估教師，導致出現「98%的教師被評為優秀，卻有43%的學生不及格」的荒謬數據。

針對這份指控，紐約州教育廳(SED)發表聲明駁斥，認為該報告只是成功學院為了自身利益而進行的政治操弄。州教育廳指出，成功學院此舉是為了規避紐約市對特許學校(Charter School)數量的上限封頂，並企圖透過選擇性的數據對比來誇大自身的學術成就。州教育廳強調，所有的學校考核數據都是公開透明的，且報告完全忽略了2020與2021年間因新冠疫情導致考試數據嚴重受限等背景因素。