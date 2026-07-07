上周高溫…3紐約市民家中猝死 4天379人掛急診

上周的極端熱浪期間，共有3名紐約市民在各自家中不幸因高溫引發的相關症狀身亡。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 府6日(周一)證實，上周的極端熱浪 期間，共有3名紐約市民在各自家中不幸因高溫引發的相關症狀身亡。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的發言人卡維洛(Joe Calvello)在聲明中對死者家屬致以哀悼，並強調這顯示了全球氣候變遷下，極端高溫對居民健康所帶來的嚴重威脅。

紐約市官方並未透露3名死者的具體身分，亦未評論死亡人數是否會進一步上升。不過根據市府歷史數據顯示，極端高溫每年平均在紐約奪走約500人的生命。

除了高溫致死外，隨著氣溫攀升，上周因高溫引發身體不適而送急診的人數也急遽飆升。市府數據指，光是7月1日(周三)到4日(周六)的四天內，全市五大區就錄得高達379起因高溫掛急診的病例。

數據進一步指出，自2016年以來，在室內因熱浪死亡的市民中，有超過半數家中完全沒有冷氣，其餘則是冷氣故障或未開啟，凸顯出弱勢群體缺乏避暑設備的困境。

卡維洛表示，這正是為何市府在上周採取全面性的應變措施，包括將圖書館、年長者中心等場所開放為避暑中心(Cooling Centers)、延長公共泳池開放時間，並加強對年長者和遊民的外展關懷服務。

然而，市府針對弱勢遊民的救助成效仍面臨挑戰。根據311市民服務熱線數據分析，在今年7月1日至5日熱浪期間，市府共接獲120多起遊民援助請求，但其中有52次是外展人員趕到現場後「找不到需要幫助的人」，另有20人拒絕接受市府安置，最終僅有4名遊民實際接受了市府的避暑協助。

相較之下，一河之隔的新澤西州災情更為嚴重。新州衛生廳長華盛頓(Dr. Raynard Washington)日前證實，這波熱浪已造成該州共29人不幸喪生，死者年齡跨度從30多歲到80多歲不等。華盛頓指出，其中許多死者都是在沒有安裝冷氣的住宅內被發現的，「也有少數人是在室外、街頭、甚至在停泊的車輛中死亡」。