紐時：靠加班費讓年收入達到46.5萬 1公共住宅員工遭調查

專業水管師傅在紐約能有六位數以上年薪並不多見。圖為示意圖。（美聯社）

紐約時報 7日報導，在紐約市 公共房屋管理局擔任水管工督導的馬科夫斯基(Jakub Markowski)，2025會計年度申報2560小時加班費，讓年收入高達46萬5000元，超過市長、警察局長、消防局長以及紐約市35萬名市府團隊幾乎所有人員年薪，除了市府工作之外還同時經營兩家私人水管公司，如今已遭調查。

紐約房屋局發人說，房屋局正在調查馬科夫斯基的工作方式是否違反旨在確保水電工程安全的相關法規。

馬科夫斯基是領有執照的水管師傅(licensed master plumber)，由於經常負責維修工作而加班。不過，專業水管師傅在紐約能有六位數以上年薪並不多見。

馬科夫斯基6日晚間接到紐時記者電話時，僅表示手邊有工作在忙，便掛斷電話。

根據市府紀錄，從2024年7月1日到2025年6月30日之間，馬科夫斯基在水管工督導職位上申請加班費的同時，經營兩家公司—Super Plumbers Corp. NYC及Dynamic Blue Water Mechanical則在布魯克林高地(Brooklyn Heights)、曼哈頓上東區(Upper East Side)等富裕社區承包70多個工程項目。

馬科夫斯基在2019年獲得市府豁免許可，得以同時從事公職與私人工作。他在取得豁免的隔年便申報1840小時加班費。

非營利產業組織「紐約市水電基金會」(The Plumbing Foundation City of New York)去年6月向紐約市房屋局提出投訴指出，馬科夫斯基令人懷疑的工作安排值得憂心。

馬科夫斯基名下的兩家公司都登記於皇后區馬斯佩(Maspeth)的相同地址。