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非法出售數百隻幼犬 布碌崙寵物店遭起訴

記者胡聲橋／紐約即時報導
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布碌崙一家寵物店非法出售數百隻有健康隱患的幼犬遭起訴。(谷歌街景)
布碌崙一家寵物店非法出售數百隻有健康隱患的幼犬遭起訴。(谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約布碌崙小狗精品店涉嫌違法販售數百隻幼犬，州檢察長指其違反禁售法並從非法繁殖場進貨，店家已關門。

布碌崙(布魯克林)的「小狗精品店」(Puppy Boutique)因為非法出售數百隻幼犬，而且因為這些幼犬來自小狗繁殖場的非人道飼養環境，有著嚴重的健康隱患，可能會給紐約市民面臨高昂的獸醫費用而遭到起訴。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)宣布對布碌崙的「小狗精品店」提起訴訟，指控其違反幼犬「繁殖場管道法案」，非法宣傳並出售數百隻幼犬。該法案於2024年12月生效，永久禁止紐約寵物店販售狗、貓和兔子。

州檢察長辦公室的一項調查發現，一年半以來，「小狗精品店」一直從非法繁殖場採購和銷售幼犬，違反了旨在保護消費者免於在不知情的情況下購買病弱寵物並遏制非法繁殖場虐待動物行為的法律。

布碌崙居民巴耶夫(Stanislav Baev)表示，他幾年前在那家寵物店買了一隻狗，但最初對新狗的興奮很快變成了擔憂。巴耶夫說，「它有很多健康問題。這隻狗患有先天性眼疾，眼睛發育不良。在它一歲的時候，我們不得不摘除它的眼睛」。

巴耶夫很快發現，他買的狗並非個案，於是他聯絡了其他一些聲稱有類似經驗的狗主人。巴耶夫說，「我們決定向所有相關部門舉報這家店，例如紐約州檢察長辦公室和衛生部門等」。

州檢察長辦公室表示，州農業與市場廳曾致函「小狗精品店」，告知即將生效的法律。但他們仍然非法出售幼犬。州農業與市場廳隨後於2025年1月發出停止銷售通知函，州衛生與心理健康廳於2025年6月發出停止銷售令。

目前這家寵物店已經關門。

精華 FAQ

  • 州檢察長指控小狗精品店違反幼犬繁殖場管道法案，非法宣傳並出售數百隻幼犬，且貨源來自非人道的非法繁殖場，恐讓消費者買到病弱寵物並承擔高額醫療費用。

  • 案件核心是紐約於2024年12月生效的法規，明文永久禁止寵物店販售狗、貓和兔子。檢方認為店家在法令生效後仍持續進貨與銷售，構成明顯違法。

  • 曾購犬的Stanislav Baev表示，愛犬後來出現先天性眼疾，最終甚至摘除眼睛；他與其他飼主聯絡後，向州檢察長、衛生部門等單位提出檢舉，促成調查。

布碌崙 寵物 詹樂霞

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