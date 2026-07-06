紐約市議員黃友興、NineDot攻防升溫 亞裔團體籲徹查儲能案

市議員黃友興辦公室表示，一名員工在工地外拍攝施工情況時，遭承包商人員撲倒受傷。(圖由黃友興辦公室提供)

皇后區中村(Middle Village)鋰離子電池儲能設施爭議持續延燒。紐約市 議員黃友興 (Phil Wong)與開發商NineDot Energy之間的對立近日再度升高，不僅爆出承包商涉嫌違反停工令繼續施工，更因接連發生涉及市議員辦公室人員的衝突事件，引發警方調查，也受到亞裔 社區高度關注。

黃友興2日發表聲明指出，NineDot承包商GA Industries在兩天內兩度涉嫌攻擊其辦公室工作人員。其中一名工作人員在公共人行道拍攝工地施工情況時，遭承包商人員推擠，隨後又被撲倒在地，頭部受傷送醫，案件目前由紐約市警104分局偵辦。

黃友興辦公室表示，紐約市建築局(DOB)先前已對位於Middle Village 64-30 69th Place的電池儲能項目發布部分停工令，但承包商仍涉嫌持續挖掘、安裝地下設備及回填等遭禁止的工程。建築局人員到場確認後，隨即將處分升級為最高級別的Class 1 Aggravated Stop Work Order，要求工地全面停工。

黃友興表示，如果承包商一方面涉嫌違反停工令，另一方面又以暴力阻撓公職人員監督施工，他將要求皇后區地檢官檢視兩起涉嫌攻擊案件，並再次呼籲NineDot接受先前提出的替代方案，將儲能設施遷離住宅區。

事件也引發亞裔社區組織關注。全美歷史最悠久的華裔民權組織之一、華裔同源會紐約分會(Chinese American Citizens Alliance of Greater New York，CACAGNY)2日也發表聲明，譴責NineDot「霸凌社區」，並要求全面調查這項儲能設施計畫。

CACAGNY表示，案發當天，一名GA Industries工人在與抗議人士發生衝突時，涉嫌對一名亞裔工作人員說出帶有歧視意味的「What, did you eat cat?」，隨後更涉嫌將對方撲倒在地。該組織要求有關單位徹查事件，並調查儲能設施使用的鋰離子電池來源及相關安全問題。

NineDot規劃興建的電池儲能設施位於中村住宅區，距離公立學校P.S./I.S. 128僅一路之隔，附近還有托兒中心及動物醫院。反對者認為，一旦鋰離子電池發生火災，可能產生高溫並釋放有毒氣體，對附近居民及學童構成風險，因此包括社區委員會、民選官員、家長及居民都反對在現址興建。

截至目前，NineDot尚未公開回應黃友興及CACAGNY提出的最新指控，警方及建築局的相關調查仍在進行中，這場圍繞儲能設施安全、選址及施工爭議的攻防，短期內恐怕還將持續延燒。