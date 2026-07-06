紐約市逾半居民不講英語。圖為時報廣場地鐵站。(路透)

根據紐約市 規劃局(Department of Planning)6日發布的一份全新互動式地圖，近半數紐約人使用英語以外的語言。

數據顯示，紐約市約有47.7%的居民(即382萬人)使用其他語言；另有418萬人僅使用英語。約23%的居民英語能力有限。在其他使用語言中，西班牙語最為普遍，其次是中文、俄語、孟加拉語(Bengali)和意第緒語(Yiddish)。

據紐約市首席移民官阿里(Faiza Ali)估計，紐約市英語能力有限者超過180萬人。而全市五大行政區，情形又各不相同。在皇后區 和布朗士區，分別有55.5%和57%使用英語以外的語言。在這兩個區，西班牙語都是最常使用的語言。史泰登島和曼哈頓 僅使用英語的居民比例最高，均約63%。在史泰登島，不講英語的人中，講中文的人數超過了講西班牙語的人數。

這些數據來自美國人口普查局(U.S. Census Bureau)2020e至2024年的美國社區調查(American Community Survey)。據估算，紐約市人口為799萬8512人。

亞美聯盟(Asian American Federation)指出，紐約市的亞裔居民中高達43%英語能力有限，而華裔社區中，這一比例更高達58%。亞美聯盟行政總監陳文心(Catherine Chen)此前說，在缺乏翻譯的情況下，成千上萬亞裔市民難以獲得關鍵的公共服務。

亞美聯盟指出，聯邦政府近來正試圖廢除語言便利的保障，不僅撤銷了多項語言服務要求、推行「獨尊英語」(English-only)政策，同時鼓勵各機構削減被視為「非必要」的翻譯服務；這也使得保護語言權益的合作社更為重要。陳文心說，「當聯邦保障被剝奪時，社區必須自救」。