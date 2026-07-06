紐約長島地區教師薪資中位數超過12萬元。圖為一名教師在學校門口迎接學生。(美聯社)

根據「新聞日報」(Newsday)的一項分析報告，在2024至2025學年，長島 兩個郡公立學校教師的薪資中位數均超過了12萬元，其中賽奧塞(Syosset)和傑瑞可(Jericho)學區 的薪資水平最高。

數據顯示，長納蘇郡(Nassau County)教師的薪資中位數為12萬3692元，蘇福克郡(Suffolk County)為12萬167元。與20232024學年相比，納蘇郡教師的薪資中位數增加了1.5%，蘇福克郡增加了0.9%。相比之下，同期通貨膨脹率遠高於2%。

報導分析長島123名獲聘用教師的公立學區的數據，這些數據由州教育廳每年定期發布。目前尚無2025至2026學年的薪資數據。

薪資中位數是指處於學區薪資範圍中間位置的教師薪資水準。例如，它反映的是該學區薪資排名處於第50百分位的教師的收入情況。

根據州府數據，2024至2025學年長島公立學校共聘用了超過3萬5000名課堂教師。教師工會代表和教育工作者主張，教師的工作理應獲得公平的報酬，且收入必須足以支撐他們在生活成本高昂的長島安家立業。

但財務監督機構和納稅人指出，儘管紐約州 在每位學生身上的教育投入更高，但其學術表現卻落後於麻州等其他州。有些人對現行的教師薪酬體系，即主要基於工齡和所獲學位或學分來定薪提出異議，認為缺乏績效工資等激勵機制，無法有效推動教師提升工作表現。

另一些人則關注長島的生活負擔問題。一些納稅人表示，他們之所以在今年的投票中否決了學校預算，是出於對房產稅上漲的擔憂；在許多學區，房產稅的大部分收入都用於資助公立學校。

根據教師工會組織「全美教育協會」(National Education Association)的數據，在2024至2025學年，紐約州的教師平均薪資在全美範圍內僅次於加州。此外，除佛蒙特州外，紐約州的師生比也是最低的，平均每位教師對應10.8名學生。

從全州範圍來看，納蘇郡和蘇福克郡的教師薪酬中位數名列前茅，僅次於普特南郡(Putnam)和威徹斯特郡(Westchester)；後兩者的薪酬中位數分別為12萬7353元和12萬5881元。

在長島地區，2024至2025學年薪酬最高的學區分別是賽奧塞(Syosset，14萬9095元)和傑瑞可(Jericho，14萬8426元)，這兩個學區均以優異的教育表現著稱。這兩個學區在中位薪資方面也躋身全州前十名。

教育工作者和學校財務專家指出，受社區財富狀況、教職員工流動率以及學校系統整體規模等因素影響，各學區的中位數薪資可能有顯著差異。

拿騷-薩福克學校董事會協會（Nassau-Suffolk School Boards Association）執行長鮑勃·韋基奧（Bob Vecchio）表示，房產價值較高的學區能徵收更多稅款，從而有能力支付更高的薪資。

“傳統的理念是，我們希望招募並留住最優秀的人才，”韋基奧說，“那麼我們負擔得起嗎？答案是肯定的。這就是相關決策制定的依據。”

韋基奧指出，儘管州政府在計算「基礎援助金」（foundation aid）時會將社區的財富狀況納入考量，但經濟條件較差的社區往往也有更多有特殊需求的學子，這反過來需要投入更多資源。因此，這些學區獲得的額外州級援助未必會用於提高教師薪資。

教職員工流動率低也會推高學區的中位數薪資水平，因為會有更多教師處於薪資等級的高端。