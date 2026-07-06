我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市暴雨 市長曼達尼預警可能山洪暴發 籲離地下室

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

紐約市暴雨 市長曼達尼預警布碌崙和皇后區可能山洪暴發 籲離地下室

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達(Zohran ...
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。

美國國家氣象局(National Weather Service)6日下午針對布碌崙(布魯克林)、皇后區和長島納蘇郡的部分地區發布山洪預警，預計降雨量可達一至二吋。紐約市的排水系統每小時僅能處理1.75吋的降雨量。

紐約市急難管理辦公室(NYCEM)在推文中表示：「切勿在積水路段駕車或步行。請前往地勢較高處；若身處地下室，請轉移至樓上。」

截至6日上午11時，自前晚一系列風暴襲擊紐約市以來，布碌崙的降雨量最大；根據NYCEM報告，布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)已降雨2.80吋，布碌崙學院(Brooklyn College)降雨2.14吋。皇后區歐松公園(Ozone Park)和霍華德海灘(Howard Beach)分別降雨1.94吋和1.83吋。

市長曼達尼6日上午呼籲市民減少出行，並為可能發生的洪澇災害做好準備。他5日晚間也在社媒帖子中表示：「我們呼籲每一位紐約市民注意安全，因此，如果條件允許，請大家明天上午盡量不要出行。如果您居住在地下室公寓，請提前做好應對計畫。若發現周圍水位上漲，請立即轉移至地勢較高處。」他補充說：「若遇到任何危險情況，請撥打911。」

6日下午，地鐵服務受影響不大，開往曼哈頓上城方向的B、D和R線、開往下城方向的1號線以及從皇后區開往曼哈頓方向的7號列車出現延誤。由於大都會運輸署(MTA)工作人員需清理軌道積水，地面運行的史泰登島島鐵路(Staten Island Railway)也有延誤。

紐約市的洪水警報將持續至7日上午6時。急難管理部門警告說，伴隨風暴而來的強陣風可能會吹落樹枝，並導致未固定的戶外物品引發危險狀況。NYCEM鼓勵紐約市居民訂閱市政府的緊急警報系統「Notify NYC」以獲取即時通知，並針對可能的雷暴和山洪制定應對計畫。

NYCEM敦促居民做好以下準備：

．了解所在區域的洪水風險，並規劃好一旦水位上升時的避難去處。務必規劃好住宅或建築物內的多條逃生路線；

．立即準備必需品，包括藥物、醫療設備、備用電池和行動輔助設備；

．切勿在上漲的水位中游泳或駕車，也不要進入被淹沒的地鐵站。切勿接觸洪水，因為洪水可能受到污染；

．做好停電準備；

．切勿遲疑行動；

．如遇危險，可撥打 911。

精華 FAQ

  • 他提醒市民若條件允許，盡量不要外出，住在地下室公寓者應先擬定應變計畫，並在水位上升時立即轉往地勢較高處；遇到危險情況則應立刻撥打911求助。

  • 美國國家氣象局針對布碌崙、皇后區及長島納蘇郡部分地區發布山洪預警，預計降雨量可達一至二吋；而紐約市排水系統每小時僅能處理1.75吋降雨。

  • 部分地鐵線如B、D、R、1號與7號列車出現延誤，史泰登島鐵路也因軌道積水受影響。官方建議勿涉水駕車或步行，並避免進入被淹地鐵站與接觸洪水。

曼達尼 布碌崙 皇后區

上一則

紐約市府辦超市引業界憂慮 閉門座談問商家利潤再掀爭議

下一則

紐約長島地區教師薪資中位數超過12萬元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

熱浪走暴雨來 紐約未來兩天面臨洪水預警

熱浪走暴雨來 紐約未來兩天面臨洪水預警
紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動

紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動
世界盃比賽日紐約面臨暴風雨考驗 曼達尼喊盡早出發

世界盃比賽日紐約面臨暴風雨考驗 曼達尼喊盡早出發
肯塔基州豪雨成災已釀4死 州長宣布緊急狀態

肯塔基州豪雨成災已釀4死 州長宣布緊急狀態

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜
無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘