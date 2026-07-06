紐約市暴雨 市長曼達尼預警布碌崙和皇后區可能山洪暴發 籲離地下室

強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。

美國國家氣象局(National Weather Service)6日下午針對布碌崙 (布魯克林)、皇后區 和長島納蘇郡的部分地區發布山洪預警，預計降雨量可達一至二吋。紐約市的排水系統每小時僅能處理1.75吋的降雨量。

紐約市急難管理辦公室(NYCEM)在推文中表示：「切勿在積水路段駕車或步行。請前往地勢較高處；若身處地下室，請轉移至樓上。」

截至6日上午11時，自前晚一系列風暴襲擊紐約市以來，布碌崙的降雨量最大；根據NYCEM報告，布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)已降雨2.80吋，布碌崙學院(Brooklyn College)降雨2.14吋。皇后區歐松公園(Ozone Park)和霍華德海灘(Howard Beach)分別降雨1.94吋和1.83吋。

市長曼達尼 6日上午呼籲市民減少出行，並為可能發生的洪澇災害做好準備。他5日晚間也在社媒帖子中表示：「我們呼籲每一位紐約市民注意安全，因此，如果條件允許，請大家明天上午盡量不要出行。如果您居住在地下室公寓，請提前做好應對計畫。若發現周圍水位上漲，請立即轉移至地勢較高處。」他補充說：「若遇到任何危險情況，請撥打911。」

6日下午，地鐵服務受影響不大，開往曼哈頓上城方向的B、D和R線、開往下城方向的1號線以及從皇后區開往曼哈頓方向的7號列車出現延誤。由於大都會運輸署(MTA)工作人員需清理軌道積水，地面運行的史泰登島島鐵路(Staten Island Railway)也有延誤。

紐約市的洪水警報將持續至7日上午6時。急難管理部門警告說，伴隨風暴而來的強陣風可能會吹落樹枝，並導致未固定的戶外物品引發危險狀況。NYCEM鼓勵紐約市居民訂閱市政府的緊急警報系統「Notify NYC」以獲取即時通知，並針對可能的雷暴和山洪制定應對計畫。

NYCEM敦促居民做好以下準備：

．了解所在區域的洪水風險，並規劃好一旦水位上升時的避難去處。務必規劃好住宅或建築物內的多條逃生路線；

．立即準備必需品，包括藥物、醫療設備、備用電池和行動輔助設備；

．切勿在上漲的水位中游泳或駕車，也不要進入被淹沒的地鐵站。切勿接觸洪水，因為洪水可能受到污染；

．做好停電準備；

．切勿遲疑行動；

．如遇危險，可撥打 911。