紐約市府辦超市引業界憂慮 閉門座談問商家利潤再掀爭議

小商家們抱怨，市府在宣布市營超市前並未與商家探討，直到現在才把他們找來「走過場」諮詢意見，完全是敷衍了事。(取自市長辦公室)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)在全市五大區開設市營超市的計畫再度引發反彈。據悉，市府高層日前緊急召集當地小商家進行閉門座談，卻密集盤問商家的利潤和熱銷商品等「商業機密」，反而激起全市雜貨商及雜貨店(Bodega)業主的集體恐慌與不信任感。

紐約郵報援引知情人士說法透露，市府日前邀請代表全市逾萬家雜貨店的公會代表前往參與圓桌會議。然而，市府在會前發放的問卷中，竟直接詢問「你們店裡什麼商品賣得最好？」、「哪項產品的利潤率最高？」等核心商業隱私，引發雜貨店代表不滿並使其拒絕作答。

曼達尼於今年稍早，接連宣布在曼哈頓東哈林區(East Harlem)拉馬凱塔市場(La Marqueta)及布朗士 (Bronx)杭茲點(Hunts Point)開設市營超市的計畫，並預計後者將於2027年開業。

小商家們抱怨，市府在宣布這一可能威脅他們生意的做法前並未與商家探討，直到現在才把他們找來「走過場」諮詢意見，完全是敷衍了事。

同時，盡管市府強調公營超市是用納稅人的資金補貼以提供低價核心食品，不會與周邊商家直接競爭；但在如今燃料、關稅和地產稅高漲下，不少私營雜貨鋪稱利潤率僅剩2%至3%，面臨市府動作仍備感壓力。

為此，市府正研擬讓步方案。前市健康局高級食品政策顧問諾納斯(Cathy Nonas)透露，市府目前考慮在公營超市內「不設立熟食櫃檯」，即不販售三明治、現切肉品、起司及沙拉等，以保障傳統雜貨店的核心財路。

市經濟發展公司代理總裁朴珍妮(Jeanny Pak)在市議會聽證會上重申，市府會設法錯開兩者販售的商品，並將客流導向傳統雜貨店。不過，曼哈頓連鎖超市莫頓威廉斯(Morton Williams)前業主卡納(Avi Kaner)批評，市府在探聽商家隱私前，應先透明化說明如何避免公營超市排擠私營小企業。