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紐約市府辦超市引業界憂慮 閉門座談問商家利潤再掀爭議

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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小商家們抱怨，市府在宣布市營超市前並未與商家探討，直到現在才把他們找來「走過場」...
小商家們抱怨，市府在宣布市營超市前並未與商家探討，直到現在才把他們找來「走過場」諮詢意見，完全是敷衍了事。(取自市長辦公室)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)在全市五大區開設市營超市的計畫再度引發反彈。據悉，市府高層日前緊急召集當地小商家進行閉門座談，卻密集盤問商家的利潤和熱銷商品等「商業機密」，反而激起全市雜貨商及雜貨店(Bodega)業主的集體恐慌與不信任感。

紐約郵報援引知情人士說法透露，市府日前邀請代表全市逾萬家雜貨店的公會代表前往參與圓桌會議。然而，市府在會前發放的問卷中，竟直接詢問「你們店裡什麼商品賣得最好？」、「哪項產品的利潤率最高？」等核心商業隱私，引發雜貨店代表不滿並使其拒絕作答。

曼達尼於今年稍早，接連宣布在曼哈頓東哈林區(East Harlem)拉馬凱塔市場(La Marqueta)及布朗士(Bronx)杭茲點(Hunts Point)開設市營超市的計畫，並預計後者將於2027年開業。

小商家們抱怨，市府在宣布這一可能威脅他們生意的做法前並未與商家探討，直到現在才把他們找來「走過場」諮詢意見，完全是敷衍了事。

同時，盡管市府強調公營超市是用納稅人的資金補貼以提供低價核心食品，不會與周邊商家直接競爭；但在如今燃料、關稅和地產稅高漲下，不少私營雜貨鋪稱利潤率僅剩2%至3%，面臨市府動作仍備感壓力。

為此，市府正研擬讓步方案。前市健康局高級食品政策顧問諾納斯(Cathy Nonas)透露，市府目前考慮在公營超市內「不設立熟食櫃檯」，即不販售三明治、現切肉品、起司及沙拉等，以保障傳統雜貨店的核心財路。

市經濟發展公司代理總裁朴珍妮(Jeanny Pak)在市議會聽證會上重申，市府會設法錯開兩者販售的商品，並將客流導向傳統雜貨店。不過，曼哈頓連鎖超市莫頓威廉斯(Morton Williams)前業主卡納(Avi Kaner)批評，市府在探聽商家隱私前，應先透明化說明如何避免公營超市排擠私營小企業。

精華 FAQ

  • 市府想了解市場情況與店家意見，為在五大區設立市營超市做準備，但會前問卷直接詢問利潤和熱銷商品，被業者視為探聽商業機密。

  • 他們認為市府在未充分諮詢下就推動可能威脅生意的計畫，現在才補辦座談只是形式化流程，且還要求揭露核心經營資訊，讓人難以信任。

  • 目前研擬在公營超市內不設熟食櫃檯，避免販售三明治、現切肉品、起司與沙拉等高利潤商品，並透過商品分流，將客流導向傳統雜貨店。

布朗士 紐約市 曼達尼

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