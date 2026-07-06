我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鐵攝取過量 研究：恐增罹患失智症風險

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

舉報學校「放水」篡改成績遭報復 紐約教師告到聯邦

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區一所高中教師控告校方為了提高學校整體表現，私自將一名不及格學生的成績改成及...
皇后區一所高中教師控告校方為了提高學校整體表現，私自將一名不及格學生的成績改成及格，並在她向有關當局舉報後，對她展開一系列惡意報復。示意圖。(美聯社)

紐約市公立學校爆出「篡改成績」醜聞。於紐約市皇后區一所高中任職的教師穆扎法爾(Susan Muzafar)日前入稟布碌崙(布魯克林)聯邦法院，控告校方為了提高學校整體表現，私自將一名不及格學生的成績改成及格，並在她向有關當局舉報後，對她展開一系列惡意報復。

訴狀指出，擁有八年教學資歷的穆扎法爾任職於「資訊科技高中」(Information Technology High School)。2024至2025學年結束時，因一名代號為「M.H.」的學生平時作業與課堂表現持續不合格、平均分數不足60分，穆扎法爾決定在「大學先修課程」(AP)英文文學課給予該生不及格(F)的成績。

然而校方卻暗中動手腳。去年6月，該校副校長先是繞過她，私下指示該學生補交作業。隨後穆扎法爾雖讓該生參加期末補救營，但其表現依然不合格，她便在系統輸入「不及格」。不料，卻有不明行政人員在未經她同意下，強行將成績改為「及格」。

當穆扎法爾向教育局特別調查官辦公室(SCI)及主辦AP課程的「大學理事會」(College Board)舉報後，校長鮑威爾(Jean Woods Powell)隨即展開連串打壓，包括連續發出三封紀律處分信、刻意在教學觀摩中給予極差的「發展中」(Developing)評級，並取消其兼任的領導職務與課後職缺，使她失去大筆額外收入。

這起訴訟也引發了外界對紐約市公立學校教育體制的質疑。教育維權團體PLACE NYC創始人朱雅婷指出，市教育局多年來一直吹噓其「全員AP」(AP for All)計畫，盲目鼓勵高中生選修大學先修課程，然許多學生缺乏學術基礎；這起稽查案，恰恰撕開了學校為了迎合政策、強推超出學生能力範圍的課程，最後不得不「集體造假」粉飾太平的黑幕。

訴狀稱，校方無情的報復導致原本考核優良的穆扎法爾精神崩潰，於今年3月在學校恐慌症發作被迫請假，至今需接受心理治療並依賴藥物。穆扎法爾控告校方侵犯其憲法第一修正案的言論自由並違反州法，要求未指明金額的賠償。市教育局發言人則表示，不便對任何訴訟或機密調查發表評論。

精華 FAQ

  • 核心爭議是校方疑似未經教師同意，將原本不及格的AP英文文學成績改成及格，之後教師因舉報而遭到紀律信、低評級與職務削減等報復。

  • 她指出，自己向特別調查官辦公室與College Board檢舉後，校長便連發紀律處分信、在觀課時給差評，並取消領導與課後職缺，造成收入大減。

  • 案件凸顯「AP for All」政策可能過度推動超出學生能力的課程，迫使學校以篡改成績等方式維持表面績效，也引發外界對公校誠信與問責的質疑。

布碌崙 紐約市 皇后區

上一則

新州通勤票價全面調漲3% 頻誤點惹怨
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市教育總監涉不當合同 校長工會令成員「拒答調查」

紐約市教育總監涉不當合同 校長工會令成員「拒答調查」
家長強烈反彈…紐約校園「AI指引」急煞車 延遲公布

家長強烈反彈…紐約校園「AI指引」急煞車 延遲公布
師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭 判賠37萬

師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭 判賠37萬

評論柯克遇刺被開除 田納西大學190萬元和解教授

評論柯克遇刺被開除 田納西大學190萬元和解教授

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜
無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘