舉報學校「放水」篡改成績遭報復 紐約教師告到聯邦

皇后區一所高中教師控告校方為了提高學校整體表現，私自將一名不及格學生的成績改成及格，並在她向有關當局舉報後，對她展開一系列惡意報復。示意圖。(美聯社)

紐約市 公立學校爆出「篡改成績」醜聞。於紐約市皇后區 一所高中任職的教師穆扎法爾(Susan Muzafar)日前入稟布碌崙 (布魯克林)聯邦法院，控告校方為了提高學校整體表現，私自將一名不及格學生的成績改成及格，並在她向有關當局舉報後，對她展開一系列惡意報復。

訴狀指出，擁有八年教學資歷的穆扎法爾任職於「資訊科技高中」(Information Technology High School)。2024至2025學年結束時，因一名代號為「M.H.」的學生平時作業與課堂表現持續不合格、平均分數不足60分，穆扎法爾決定在「大學先修課程」(AP)英文文學課給予該生不及格(F)的成績。

然而校方卻暗中動手腳。去年6月，該校副校長先是繞過她，私下指示該學生補交作業。隨後穆扎法爾雖讓該生參加期末補救營，但其表現依然不合格，她便在系統輸入「不及格」。不料，卻有不明行政人員在未經她同意下，強行將成績改為「及格」。

當穆扎法爾向教育局特別調查官辦公室(SCI)及主辦AP課程的「大學理事會」(College Board)舉報後，校長鮑威爾(Jean Woods Powell)隨即展開連串打壓，包括連續發出三封紀律處分信、刻意在教學觀摩中給予極差的「發展中」(Developing)評級，並取消其兼任的領導職務與課後職缺，使她失去大筆額外收入。

這起訴訟也引發了外界對紐約市公立學校教育體制的質疑。教育維權團體PLACE NYC創始人朱雅婷指出，市教育局多年來一直吹噓其「全員AP」(AP for All)計畫，盲目鼓勵高中生選修大學先修課程，然許多學生缺乏學術基礎；這起稽查案，恰恰撕開了學校為了迎合政策、強推超出學生能力範圍的課程，最後不得不「集體造假」粉飾太平的黑幕。

訴狀稱，校方無情的報復導致原本考核優良的穆扎法爾精神崩潰，於今年3月在學校恐慌症發作被迫請假，至今需接受心理治療並依賴藥物。穆扎法爾控告校方侵犯其憲法第一修正案的言論自由並違反州法，要求未指明金額的賠償。市教育局發言人則表示，不便對任何訴訟或機密調查發表評論。