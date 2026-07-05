高溫+雷暴 皇后區逾1.5萬戶停電
美東連日高溫加上4日晚間雷暴侵襲，造成紐約市多地停電。聯合愛迪生公司(Con Edison)5日表示，截至4日晚間10時，全市已有超過9萬3000戶用電客戶恢復供電，但仍有約3萬700戶停電，其中以皇后區受影響最嚴重，另有布碌崙及史泰登島部分地區持續搶修。
聯合愛迪生表示，連日高溫使冷氣用電需求大增，導致電網負荷攀升，4日晚間的強雷雨又造成電線及設備受損，進一步擴大停電影響。截至當晚，皇后區約有1萬5000戶停電，布碌崙約7000戶，史泰登島超過6000戶，是目前受災最嚴重的三個行政區。
公司表示，工程人員正24小時輪班搶修，優先恢復醫院、大眾運輸、警消及供水等重要公共設施供電，再依受影響戶數多寡逐步修復其他線路。
高溫造成的停電問題已持續數日。聯合愛迪生2日曾表示，自熱浪開始以來，已恢復近3萬1000戶供電，但皇后區、布朗士及史泰登島仍有約1萬6000戶停電，公司也一度呼籲民眾減少使用冷氣及大型耗電家電，以降低電網負荷。
此外，由於西南皇后區部分地下電纜受高溫影響故障，聯合愛迪生3日曾主動暫停霍華灘(Howard Beach)、歐松公園(Ozone Park)、南歐松公園(South Ozone Park)及李奇蒙丘(Richmond Hill)約9800戶住宅及商業用戶供電，以利維修並避免更大範圍停電。公司並在雲頂世界(Resorts World Casino)設置臨時服務中心，向停電影響住戶發放乾冰。
聯合愛迪生提醒，民眾如發現停電，應主動透過官網、手機應用程式或電話通報；若看到掉落電線，應保持距離並立即通報，切勿靠近，以免發生觸電危險。公司也呼籲民眾在下午2時至晚間10時用電尖峰時段節約用電，包括提高冷氣設定溫度、減少同時使用大型家電及延後電動車充電時間，以減輕電網負荷。
停電主要由連日高溫與4日晚間雷暴共同引發。高溫推升冷氣用電需求，使電網負荷升高，強雷雨又造成電線與設備受損，進一步擴大停電影響。 截至4日晚間，皇后區約有1萬5000戶停電最為嚴重，布碌崙約7000戶，史泰登島超過6000戶。聯合愛迪生表示，這三區是目前受災最重的地區。 公司已安排工程人員24小時輪班搶修，優先恢復醫院、交通、警消與供水等重要設施。民眾應透過官網或電話通報停電，並遠離掉落電線以免觸電。
精華 FAQ
停電主要由連日高溫與4日晚間雷暴共同引發。高溫推升冷氣用電需求，使電網負荷升高，強雷雨又造成電線與設備受損，進一步擴大停電影響。
截至4日晚間，皇后區約有1萬5000戶停電最為嚴重，布碌崙約7000戶，史泰登島超過6000戶。聯合愛迪生表示，這三區是目前受災最重的地區。
公司已安排工程人員24小時輪班搶修，優先恢復醫院、交通、警消與供水等重要設施。民眾應透過官網或電話通報停電，並遠離掉落電線以免觸電。
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