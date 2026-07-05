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見證4成美國人尋根 紐約艾利斯島移民博物館斥資上億翻修

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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艾利斯島是當年移民踏上新大陸的門戶。圖為一艘遊艇駛過這個歷史古蹟。(美聯社)
艾利斯島是當年移民踏上新大陸的門戶。圖為一艘遊艇駛過這個歷史古蹟。(美聯社)

作為無數移民抵達紐約的第一站，艾利斯島(Ellis Island)如今正迎來一場耗資上億元的內外大翻修。盡管主體建築外圍鷹架林立，工人在大廳與展區穿梭，但國家移民博物館(National Museum of Immigration)依然維持正常開放，讓遊客見證歷史建築與現代科技的交融。

這項龐大工程獲得了來自民間資金與聯邦政府的雙重支持。「自由女神像-艾利斯島基金會」領銜籌得約1億元，用於重新規畫超過10萬平方呎的室內展覽空間。

工程將拆除原已損壞的電扶梯，改建一座貫穿三層樓的全新中央樓梯，並擴建家族歷史中心，引入互動式多媒體設備。

同時，美國內政部撥款約1770萬元，全面修復主體建築的外部磚石、高側窗，並同步更新館內空調、電力及消防系統，以安全承載未來數十年的龐大觀光人潮。

主辦方希望，這項歷史性翻修能提升館內研究功能，讓民眾透過擴建後的資料庫更輕鬆地追溯家族史。

在1892年至1954年間，艾利斯島是全美最繁忙的官方移民處理中心。長達62年的營運歷史中，超過1200萬名主要來自歐洲的移民在此踏上新大陸。

據統計，現今有將近四成的美國公民，其祖先中至少有一人曾通過艾利斯島入境。該島於1990年正式改建為國家移民博物館，如今每年吸引數百萬名遊客前來尋根。

施工承包商菲爾普斯建設集團(Phelps Construction Group)指出，為了不將遊客拒之門外，工程採分階段進行，多數核心展廳仍正常開放。整個翻修工程預計將於2026年內全數完工。

不過，施工期間部分區域會隨進度有臨時封閉的情況，建議計畫前往的民眾出發前先至官網或渡輪公司查詢最新公告。

目前，往返自由島與艾利斯島的渡輪由曼哈頓砲台公園(Battery Park)及新澤西自由州立公園出發，旺季年載運量已突破370萬人次。

精華 FAQ

  • 工程包括重新規畫超過十萬平方呎展覽空間、拆除損壞電扶梯、改建貫穿三層的中央樓梯，並擴建家族歷史中心與多媒體設備。

  • 經費由民間與聯邦政府共同支援，自由女神像-艾利斯島基金會籌得約一億元，美國內政部另撥款約1770萬元，用於外牆與系統修復。

  • 博物館採分階段施工，多數核心展廳仍開放，但部分區域會依進度臨時封閉；建議出發前先查官網或渡輪公司公告，以免行程受影響。

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