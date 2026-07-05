熱浪結束暴雨又來 紐約未來2日面臨洪水預警

持續困擾紐約多日的極端高溫天氣結束，但暴雨將隨之而來。NWS發布洪水預警，提示紐約地區5日中午至6日晚間可能出現強降雨及內澇、洪水等災害。圖為7月3日晚間紐約突遭雷暴雨襲擊後出現的彩虹。(記者許君達╱攝影)

天氣預報顯示，紐約地區在連續經歷了多日的熱浪 籠罩後，將從5日起降溫，但隨之而來的將是強烈降雨和洪水預警。

國家氣象服務局(NWS)5日中午12時發布洪水預警(Flood Watch)，稱紐約市 全域、長島兩郡、康州西南部和新澤西 東北部地區需從當日下午起關注降雨情況，做好發生城市內澇、水濱及低窪地帶洪水的準備，預警有效期直到6日(周一)晚間。

根據NWS的描述，在本輪預警有效期內，紐約地區將可能出現多輪暴雨和雷暴天氣，總降水量達2至4吋，在雨勢最急時，每小時就可累積2吋的降水量。

根據預報，5日白天紐約市最高氣溫降至華氏80度、夜間最低氣溫為69度，次日白天的最高溫度進一步降至華氏75度。但在溫度降低的同時，空氣濕度仍保持高位，悶熱感不會顯著改善。

由於高濕度導致體感溫度(熱指數)居高不下，位於史泰登島以南的新州中部及南部地區將延續高溫預警(Heat Advisory)狀態。

世界盃16強巴西對挪威的重頭比賽定於5日下午4時在紐約/新澤西球場開球，將可能與暴雨天氣撞期。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日上午發布直播影片，提醒觀賽者同時注意防暑和防雨，同時預警5日將出現「嚴重擁堵」(Gridlock)。

曼達尼表示，曼哈頓中城地區5日下午將按照世界盃比賽日常規交通保障計畫進行封路、公車專用道預留等措施，新澤西運輸局(NJ Transit)通勤列車也將從當日上午11時起專門運輸持票觀賽的乘客。

此外，由於3日晚間的暴風雨對新州西北部山區基礎設施造成嚴重損壞，新澤西通勤鐵路中的「莫里斯-埃塞克斯線」(Morris-Essex Line)直至5日仍被迫全天停駛，將導致從賓州車站出發前往賽場的車次減少，預計其他車次將更加擁擠。