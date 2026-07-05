NASA太空種子滿周歲 曼哈頓中城「月亮樹」辦生日趴

麥迪遜廣場公園將為一棵曾環繞月球飛行的「月亮樹」(Moon Tree)舉辦生日派對。(圖片取自Madison Square Park Conservancy官網)

位於曼哈頓 中城的麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)將於本月16日(周四)舉辦一場全天候的慶祝活動，為公園裡最特殊的新居民，一棵曾環繞月球飛行的「月亮樹」(Moon Tree)舉辦生日派對。

這棵美國楓香樹(American sweetgum)來頭不小，它的種子曾搭乘美國宇航局(NASA )「阿提米絲1號」(Artemis I)無人繞月太空船、飛行數萬哩後返回地球。麥迪遜廣場公園保護協會此前從全美1000多個申請機構中脫穎而出，幸運獲得NASA贈予這棵珍貴的幼苗，並於一年前將其種植在公園內。

主辦方表示，這場名為「月亮樹啟航派對」(Moon Tree Launch Party)的活動將於16日中午12時至晚間8時免費向公眾開放。這場生日派對不會有蛋糕，而是有天文學、藝術、詩歌與園藝結合、適合全家參與的互動項目。

活動當天，來自西蒙斯基金會(Simons Foundation)的研究人員將帶來專業望遠鏡和太陽雙筒鏡，引導民眾安全觀測太陽；現場還將配備「LightSound」裝置，能將太陽光轉化為聲音。民眾也可以與科學家對話，探索太空奧秘。

此外，活動還包含尋寶遊戲、手作藝術、全紐約州桂冠詩人哈恩(Kimiko Hahn)為月亮樹創作的新詩朗誦，以及與全國公共廣播電台(NPR)科普節目「Radiolab」合作的社區藝術展。

「月亮樹」的歷史可追溯至1971年的「阿波羅14號」任務，當時太空員魯薩(Stuart Roosa)將數百顆樹種帶入月球軌道，培育出第一代月亮樹。半個世紀後，NASA於2022年重啟該計畫；而即將舉辦生日派對的這棵太空種子在宇宙漂流四周後返回地球發芽，是具有重要科研與教育意義的第二代月亮樹。若民眾錯過當天活動，可仍於秋季前前往公園參觀特別規畫的「天體花園」(Celestial Gardens)，欣賞萬株與宇宙星空呼應的奇花異草。