盤查持槍少年爆槍戰 紐約警員背部中彈 防彈背心救一命

紐約市警局局長蒂池。(美聯社資料照)

紐約市 警一名探員周日凌晨在布魯克林(布碌崙 )皇冠高地(Crown Heights)與一名持槍少年爆發激烈槍戰，遭人從背後開槍擊 中，所幸因身穿防彈背心，僅受輕傷。

案發於周日凌晨4時45分左右，地點位於諾斯特蘭大道(Nostrand Avenue)與聖約翰廣場(St. Johns Place)交叉口。當時兩名隸屬性犯罪者監控組(Sex Offender Monitoring Unit)的便衣警員駕駛警車巡邏，一名疑似持有半自動手槍的少年靠近，警方隨即下車盤查，雙方隨後爆發槍戰。

警方表示，探員卡羅爾(Robert L. Karroll)背部中彈，但因防彈背心擋下子彈，僅受輕傷，送醫治療後預計可完全康復。另一名警員臉部受到擦傷。

紐約市警局局長蒂池(Jessica Tisch)周日上午在記者會上表示：「今天，這件防彈背心救了他一命。」

警方指出，由於7月4日國慶假期期間加強巡邏部署，這兩名警員在午夜過後不久才被調派至布魯克林執勤。

警方表示，共有三名警員在槍戰中開火，但嫌犯並未中彈。嫌犯隨後逃逸，警方追捕數個街區後，最終在羅傑斯大道(Rogers Avenue)與聯合街(Union Street)交叉口將他逮捕。

槍戰過程中警車多次遭子彈擊中。紐約市警局事後也在X平台公布疑似作案武器照片，為一把SAR廠牌9毫米手槍。

影片來源：YouTube@FOX 5 New York