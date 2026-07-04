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紐約上東城爆退伍軍人症群聚感染 衛生局籲民眾留意症狀

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
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市衛生局2日首度證實兩起病例，至3日晚間確診病例已增至十例，均集中於上述兩個社區...
市衛生局2日首度證實兩起病例，至3日晚間確診病例已增至十例，均集中於上述兩個社區，涵蓋10028與10128兩個郵遞區號。圖為上東區約克維爾(Yorkville)。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市上東區(Upper East Side)卡內基山(Carnegie Hill)與約克維爾(Yorkville)一帶爆發退伍軍人症(Legionnaires，又稱軍團病)群聚感染，當局已展開調查；市衛生局2日首度證實兩起病例，至3日晚間確診病例已增至十例，均集中於上述兩個社區，涵蓋10028與10128兩個郵遞區號。

衛生局表示，當局已對該區域所有冷卻塔展開檢測。此次群聚感染並非因水管系統受汙染所致，受影響郵遞區號範圍內的居民仍可安全飲用自來水、淋浴、烹飪及使用冷氣。

衛生局呼籲，凡居住於上述地區、或自6月下旬以來曾造訪當地的民眾，若出現類流感症狀，應盡快聯繫醫療人員。有需要協助尋找醫療院所者，可撥打311或(844)692-4692查詢。

退伍軍人症過去多因退伍軍菌(Legionella)透過冷卻塔噴出的水霧經空氣傳播所致。

去年夏天，哈林醫院(Harlem Hospital)及鄰近一處工地的冷卻塔即曾釀成致命疫情，造成七人死亡、90人住院，總計逾100人感染。

新聞網站Gothamist事後調查發現，該院未依循自訂的冷卻塔維護計畫，且未按規定每周進行細菌快篩。

退伍軍人症屬肺炎的一種，患者因吸入受汙染的水霧而感染，不會人傳人，症狀包括發燒、發冷、咳嗽及肌肉痠痛。

市衛生局長馬丁(Alister Martin)表示：「退伍軍人症雖具致命性，但若及早發現可有效治療。」

他並提醒，50歲以上、吸菸者及患有慢性肺病人士屬高風險族群，應特別留意自身症狀，一旦出現不適應盡速就醫。

去年，兩名在哈林醫院及相關實驗室現場工作的建築工人率先提出法律行動，指控施工方在冷卻塔維護及安全警示方面存在疏漏，導致其感染並住院治療。

市府及衛生部門則強調整體防控措施已按規定執行，否認存在系統性失職。該系列訴訟仍在州法院系統審理中。

精華 FAQ

  • 感染主要集中在上東區的卡內基山與約克維爾兩個社區，涵蓋10028與10128兩個郵遞區號，衛生局已展開調查並持續監測病例變化。

  • 衛生局表示，這次疫情並非水管系統污染所致，受影響郵遞區號內居民仍可安全飲用自來水、淋浴、烹飪及使用冷氣，不必因此停用。

  • 50歲以上、吸菸者及患有慢性肺病的人屬高風險族群；若居住或近期曾到訪該區，且出現發燒、發冷、咳嗽或肌肉痠痛，應儘快就醫。

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