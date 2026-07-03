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星條旗華埠升起 紐約僑界慶祝美國建國250周年

記者劉梓祁／紐約即時報導
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為慶祝美國建國250周年，紐約中華公所與華裔退伍軍人會3日舉行升旗典禮。(記者劉...
為慶祝美國建國250周年，紐約中華公所與華裔退伍軍人會3日舉行升旗典禮。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝美國建國250周年，紐約中華公所與紐約華裔美國退伍軍人會3日在曼哈頓華埠舉行升旗典禮及國慶慶祝大會；活動先於公所門前舉行升旗儀式，隨後於中山紀念堂舉行慶祝大會，僑界代表、退伍軍人、民選官員及不少社區人士出席。

活動當日下午1時30分在華埠勿街中華公所門前舉行升旗典禮，邀請駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、中華公所主席伍銳賢、七大僑團代表，以及紐約華裔美國退伍軍人會代表等就位。

慶祝大會中，伍銳賢表示，250年前開國先賢秉持追求自由、民主與平等的理想建立國家，「獨立宣言」揭示的精神，不僅奠定美國立國與發展基石，也成為世界各地人民追求自由、人權與民主的重要典範。他說，作為美國華人，對這片土地充滿感恩，從早年參與鐵路建設的華人先賢，到今日活躍於工商、教育、科技、醫療及公共服務等領域的華裔人士，一代代華人都以勤奮、誠信與堅毅精神，為美國社會繁榮貢獻力量。

退伍軍人會主席黃建中(Kenneth Wong)致詞時回顧美國獨立歷史，指美國建國過程艱辛，早期革命軍曾面對強大英軍與多場艱難戰役，「獨立宣言」的許多簽署者也付出巨大代價。他表示，慶祝美國國慶不能忘記退伍軍人與歷代軍人的犧牲，因為正是他們守護了美國憲法序言中所承諾的自由與權利。

黃建中也回顧華人對美國的貢獻，包括19世紀華工參與橫貫大陸鐵路建設，以及二戰期間逾2萬名華裔服役美軍。

李志強致詞說，美國建國250年來，始終以自由、民主作為重要根基，並持續影響全世界。他代表經文處感謝中華公所長期扮演團結僑胞、服務社區的角色，認為中華公所不只是華人文化的重要中心，也展現了美國多元文化精神。

州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和市議員馬泰(Christopher Marte)等也到場。市議員黃友興(Phil Wong)表示，美國從「獨立宣言」和憲法兩份文件出發，經歷250年挑戰與修正仍延續至今，已屬難得。他坦言，華人在紐約的聲音仍需被更多聽見，他批評市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後對華人社區重視不足，未舉辦亞太裔傳統月及農曆新年活動，顯示華人在政壇仍需更大聲、更持續地爭取資源。

精華 FAQ

  • 活動先在曼哈頓華埠勿街的中華公所門前舉行升旗典禮，之後轉往中山紀念堂召開慶祝大會，現場聚集僑界代表、退伍軍人與多位民選官員。

  • 伍銳賢表示，美國由追求自由、民主與平等的理想建立，獨立宣言奠定立國基礎；他也感謝華人先賢與當代華裔在各領域持續為美國繁榮作出貢獻。

  • 黃友興認為華人在紐約的聲音仍需更被聽見，並批評市長曼達尼上任後未重視華社，沒有舉辦亞太裔傳統月及農曆新年活動，呼籲社區持續爭取資源。

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