布碌崙寵物店假冒收容所賣幼犬 兩個月進帳近40萬 州檢提告
紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)起訴布碌崙(布魯克林)班森賀一間寵物店，指控業者假冒動物收容機構之名，違法販售數百隻商業繁殖幼犬，規避禁售規定。法官已核發臨時限制令，凍結該店銀行帳戶、禁止刊登廣告，並勒令停止售犬。
訴狀指出，位於17大道交80街的「Puppy Boutique」無視州府多次要求合規的通知，持續違法營運，並以「Maxies Babies」、「NYC Yorkies」等多個網路身分掩人耳目，稱店內犬隻皆為外州慈善機構轉介的救援犬，依法合規。但檢方調查發現，這些所謂非營利組織從未登記為動物救援機構，實際上是直接向被列入「惡名昭彰」名單的幼犬工廠採購。
州農業與市場廳獸醫在證詞中指出，該店動物檢疫紀錄顯示至少174隻犬隻「清一色全是幼犬」。並直言，「我不知道有任何合法的救援機構只收養幼犬。」
檢方於2025年3月進行的臥底調查顯示，調查員洽詢購買馬爾濟斯幼犬時，店方代表確認有貨並提供價格，隨後以簡訊傳送幼犬照片、社群連結及看犬時段，並表示幼犬「當天來看、當天就能帶走」。訴狀中指出，該店共同經營者萊因哈特(Philip Reinhardt)向另一名臥底調查員透露，店內即將有「新一批貨」到店，看貨無須預約，當天即可帶走。
檢方調閱的財務紀錄顯示，2025年12月至2026年2月短短兩個月間，該店售出至少373隻幼犬，以平均每隻約1000元計算，進帳近40萬元。銀行紀錄並顯示，自法律生效以來，該店至少開立83張支票給繁殖業者，部分業者已被動物福利團體列入「惡劣百強」黑名單。
州檢方與市衛生局分別在去年1月及6月向該店發出停止並終止通知，該店辯稱與新成立的非營利組織合作，在店內為犬隻辦理領養，而依法寵物店確實可與收容所合作展示待領養動物，但檢方查出該組織未依規登記。訴狀除要求業者停止一切非法販售行為外，也要求繳交鉅額罰款，並吐出不法所得。
「寵物是家庭中珍貴的一份子，任何人迎接新寵物回家，都應該獲得健康的動物，」詹樂霞在聲明中表示。「Puppy Boutique非法販售幼犬給紐約人，讓他們承受心碎與高昂獸醫帳單，這些動物都是在不人道環境下被飼養長大的。」
此案涉及的「幼犬工廠輸送鏈法」(Puppy Mill Pipeline Act)於2022年12月由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署，禁止零售寵物店販售來自商業繁殖場的犬隻，形同終結傳統「櫥窗賣狗」模式，法律並未限制救援機構或直接對家庭銷售的負責任繁殖者，並給予業者至2024年底的合規緩衝期。
檢方指控Puppy Boutique假冒動物收容機構，實際販售來自商業繁殖場的幼犬，藉此規避州法禁售規定，並以多個網路身分掩飾來源與營運模式。 調查發現，店家宣稱犬隻來自外州非營利救援組織，但相關組織未合法登記，實際卻向幼犬工廠採購，還可讓買家當天看狗、當天帶走。 檢方稱該店在兩個月內售出至少373隻幼犬，進帳近40萬元，並要求法院判令停止違法販售、繳交巨額罰款，及吐出所有不法所得。
精華 FAQ
檢方指控Puppy Boutique假冒動物收容機構，實際販售來自商業繁殖場的幼犬，藉此規避州法禁售規定，並以多個網路身分掩飾來源與營運模式。
調查發現，店家宣稱犬隻來自外州非營利救援組織，但相關組織未合法登記，實際卻向幼犬工廠採購，還可讓買家當天看狗、當天帶走。
檢方稱該店在兩個月內售出至少373隻幼犬，進帳近40萬元，並要求法院判令停止違法販售、繳交巨額罰款，及吐出所有不法所得。
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