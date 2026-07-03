我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多厚切牛排吃膩了？留學生分享「骰子牛」做法 10分鐘上桌像燒烤店

世界盃結緣 亞裔男助7旬磨刀翁重拾生活希望

布碌崙寵物店假冒收容所賣幼犬 兩個月進帳近40萬 州檢提告

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙班森賀一間寵物店被紐約州檢察長指控業者假冒動物收容機構之名，違法販售數百隻...
布碌崙班森賀一間寵物店被紐約州檢察長指控業者假冒動物收容機構之名，違法販售數百隻商業繁殖幼犬。(取自州檢辦公室)

紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)起訴布碌崙(布魯克林)班森賀一間寵物店，指控業者假冒動物收容機構之名，違法販售數百隻商業繁殖幼犬，規避禁售規定。法官已核發臨時限制令，凍結該店銀行帳戶、禁止刊登廣告，並勒令停止售犬。

訴狀指出，位於17大道交80街的「Puppy Boutique」無視州府多次要求合規的通知，持續違法營運，並以「Maxies Babies」、「NYC Yorkies」等多個網路身分掩人耳目，稱店內犬隻皆為外州慈善機構轉介的救援犬，依法合規。但檢方調查發現，這些所謂非營利組織從未登記為動物救援機構，實際上是直接向被列入「惡名昭彰」名單的幼犬工廠採購。

州農業與市場廳獸醫在證詞中指出，該店動物檢疫紀錄顯示至少174隻犬隻「清一色全是幼犬」。並直言，「我不知道有任何合法的救援機構只收養幼犬。」

檢方於2025年3月進行的臥底調查顯示，調查員洽詢購買馬爾濟斯幼犬時，店方代表確認有貨並提供價格，隨後以簡訊傳送幼犬照片、社群連結及看犬時段，並表示幼犬「當天來看、當天就能帶走」。訴狀中指出，該店共同經營者萊因哈特(Philip Reinhardt)向另一名臥底調查員透露，店內即將有「新一批貨」到店，看貨無須預約，當天即可帶走。

檢方調閱的財務紀錄顯示，2025年12月至2026年2月短短兩個月間，該店售出至少373隻幼犬，以平均每隻約1000元計算，進帳近40萬元。銀行紀錄並顯示，自法律生效以來，該店至少開立83張支票給繁殖業者，部分業者已被動物福利團體列入「惡劣百強」黑名單。

州檢方與市衛生局分別在去年1月及6月向該店發出停止並終止通知，該店辯稱與新成立的非營利組織合作，在店內為犬隻辦理領養，而依法寵物店確實可與收容所合作展示待領養動物，但檢方查出該組織未依規登記。訴狀除要求業者停止一切非法販售行為外，也要求繳交鉅額罰款，並吐出不法所得。

「寵物是家庭中珍貴的一份子，任何人迎接新寵物回家，都應該獲得健康的動物，」詹樂霞在聲明中表示。「Puppy Boutique非法販售幼犬給紐約人，讓他們承受心碎與高昂獸醫帳單，這些動物都是在不人道環境下被飼養長大的。」

此案涉及的「幼犬工廠輸送鏈法」(Puppy Mill Pipeline Act)於2022年12月由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署，禁止零售寵物店販售來自商業繁殖場的犬隻，形同終結傳統「櫥窗賣狗」模式，法律並未限制救援機構或直接對家庭銷售的負責任繁殖者，並給予業者至2024年底的合規緩衝期。

訴狀指出，該店業者以「Maxies Babies」、「NYC Maltese」、...
訴狀指出，該店業者以「Maxies Babies」、「NYC Maltese」、「NYC Yorkies」等多個網路身分掩人耳目。圖為其一帳號的發文內容。(取自州檢辦公室)

該間位於布碌崙華社的寵物店現已將招牌貼作「Puppies Supplies」。(...
該間位於布碌崙華社的寵物店現已將招牌貼作「Puppies Supplies」。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 檢方指控Puppy Boutique假冒動物收容機構，實際販售來自商業繁殖場的幼犬，藉此規避州法禁售規定，並以多個網路身分掩飾來源與營運模式。

  • 調查發現，店家宣稱犬隻來自外州非營利救援組織，但相關組織未合法登記，實際卻向幼犬工廠採購，還可讓買家當天看狗、當天帶走。

  • 檢方稱該店在兩個月內售出至少373隻幼犬，進帳近40萬元，並要求法院判令停止違法販售、繳交巨額罰款，及吐出所有不法所得。

布碌崙 寵物 紐約州

上一則

布碌崙漢密爾頓陸軍基地鳴禮砲 慶美國國慶遊行 各國船隻整裝待發

下一則

星條旗華埠升起 紐約僑界慶祝美國建國250周年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

北加州「零安樂死」動物收容所爆殺狗醜聞 FBI介入調查

北加州「零安樂死」動物收容所爆殺狗醜聞 FBI介入調查
韓國禁食狗肉法將生效 數十萬食用犬去向不明引關注

韓國禁食狗肉法將生效 數十萬食用犬去向不明引關注
難以置信地殘忍 華人致11犬死亡 下場慘了...

難以置信地殘忍 華人致11犬死亡 下場慘了...
不准問價的安徽霸王滷菜店翻車了 生肉放地上被狗啃食 下場曝光

不准問價的安徽霸王滷菜店翻車了 生肉放地上被狗啃食 下場曝光

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外
大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…