布碌崙寵物店假冒收容所賣幼犬 兩個月進帳近40萬 州檢提告

布碌崙班森賀一間寵物店被紐約州檢察長指控業者假冒動物收容機構之名，違法販售數百隻商業繁殖幼犬。(取自州檢辦公室)

紐約州 檢察總長詹樂霞(Letitia James)起訴布碌崙 (布魯克林)班森賀一間寵物 店，指控業者假冒動物收容機構之名，違法販售數百隻商業繁殖幼犬，規避禁售規定。法官已核發臨時限制令，凍結該店銀行帳戶、禁止刊登廣告，並勒令停止售犬。

訴狀指出，位於17大道交80街的「Puppy Boutique」無視州府多次要求合規的通知，持續違法營運，並以「Maxies Babies」、「NYC Yorkies」等多個網路身分掩人耳目，稱店內犬隻皆為外州慈善機構轉介的救援犬，依法合規。但檢方調查發現，這些所謂非營利組織從未登記為動物救援機構，實際上是直接向被列入「惡名昭彰」名單的幼犬工廠採購。

州農業與市場廳獸醫在證詞中指出，該店動物檢疫紀錄顯示至少174隻犬隻「清一色全是幼犬」。並直言，「我不知道有任何合法的救援機構只收養幼犬。」

檢方於2025年3月進行的臥底調查顯示，調查員洽詢購買馬爾濟斯幼犬時，店方代表確認有貨並提供價格，隨後以簡訊傳送幼犬照片、社群連結及看犬時段，並表示幼犬「當天來看、當天就能帶走」。訴狀中指出，該店共同經營者萊因哈特(Philip Reinhardt)向另一名臥底調查員透露，店內即將有「新一批貨」到店，看貨無須預約，當天即可帶走。

檢方調閱的財務紀錄顯示，2025年12月至2026年2月短短兩個月間，該店售出至少373隻幼犬，以平均每隻約1000元計算，進帳近40萬元。銀行紀錄並顯示，自法律生效以來，該店至少開立83張支票給繁殖業者，部分業者已被動物福利團體列入「惡劣百強」黑名單。

州檢方與市衛生局分別在去年1月及6月向該店發出停止並終止通知，該店辯稱與新成立的非營利組織合作，在店內為犬隻辦理領養，而依法寵物店確實可與收容所合作展示待領養動物，但檢方查出該組織未依規登記。訴狀除要求業者停止一切非法販售行為外，也要求繳交鉅額罰款，並吐出不法所得。

「寵物是家庭中珍貴的一份子，任何人迎接新寵物回家，都應該獲得健康的動物，」詹樂霞在聲明中表示。「Puppy Boutique非法販售幼犬給紐約人，讓他們承受心碎與高昂獸醫帳單，這些動物都是在不人道環境下被飼養長大的。」

此案涉及的「幼犬工廠輸送鏈法」(Puppy Mill Pipeline Act)於2022年12月由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署，禁止零售寵物店販售來自商業繁殖場的犬隻，形同終結傳統「櫥窗賣狗」模式，法律並未限制救援機構或直接對家庭銷售的負責任繁殖者，並給予業者至2024年底的合規緩衝期。

訴狀指出，該店業者以「Maxies Babies」、「NYC Maltese」、「NYC Yorkies」等多個網路身分掩人耳目。圖為其一帳號的發文內容。(取自州檢辦公室)

該間位於布碌崙華社的寵物店現已將招牌貼作「Puppies Supplies」。(記者馬璿／攝影)